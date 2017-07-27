Сегодня моей маме пересчитали пенсию за детей. Отличная и хорошая новость. У нее 3 сына. Суммарно мама получила + 30 рублей к пенсии. Уж не знаю какие там правила и условия, но за 3-х детей 30 рублей, хотя должно быть рублей 400

Но это еще не худший вариант. Подруга мамы, чтобы доказать, что дети от прежнего мужа заплатила за справку из Архива 200 рублей и убила целый день.

Второй подруге пенсию так пересчитали, что даже меньше вышло. Написала отказ от пересчета.

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