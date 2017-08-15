"Слава Украине!" Александр Забара 2090 15.08 09:06 |2090 Зашел вечером с приятелем в корчму Тарас Бульба недалеко от центра Москвы. Надо было обсудить одно дело. Ну в общем входим, а мой приятель возьми да и крикни ради хохмы "Слава Украине". Внутри было полно народу, но в этот момент повисла напряженная тишина, все перестали жевать и уставились на нас, даже официанты. Только с кухни раздавались звуки, похожие как будто рубят капусту на борщ. Мы стоим молча, народ перестал таращиться на нас и стал искать глазами кто же ответит отзывом на пароль. Мой приятель лопается от смеха, но держится. Вдруг к нам быстрым шагом подходит официант и цедит сквозь зубы: "Не надо так громко, пойдемте за мной". В общем посадил нас за столик и даже принес бесплатную закусь к тому пиву что мы заказали))) Обсудить в блоге автора