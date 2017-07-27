|Дело сочинского еретика Виктора Ночевнова
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13.08 14:37 | 1916
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Обвинительную «религиоведческую экспертизу» по картинкам сделали педагог-математик, переводчик-политолог и политолог-культуролог. Те же самые математик с переводчиком до этого нарисовали лингвистическое исследование по картинкам. Выводы «экспертов» в роли «лингвистов» и «религиоведов» идентичны до запятых, само содержание совпадает на 70-80%.
Аргументы про догматы иконопочитания 787 года впервые всплыли в «лингвистической экспертизе», потом перекочевали в «религиоведческую экспертизу», показания священника и приговор.
Сами «эксперты» достаточны известны на ниве госборьбы с экстремизмами и кощунствами. Переводчик Тарасов А.Е. делал экспертизу по Pussy Riot, например, а вместе с математиком Крюковой Н.Н. они фигурировали в деле по оскорблению чувств на Торфянке. И много ещё где.
Апелляцию мы подали, разумеется. Указывать там, что в Средние Века считалось обыденным извлекать камень безумия/глупости из головы, я не стал.
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