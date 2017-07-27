Обвинительную «религиоведческую экспертизу» по картинкам сделали педагог-математик, переводчик-политолог и политолог-культуролог. Те же самые математик с переводчиком до этого нарисовали лингвистическое исследование по картинкам. Выводы «экспертов» в роли «лингвистов» и «религиоведов» идентичны до запятых, само содержание совпадает на 70-80%.

Аргументы про догматы иконопочитания 787 года впервые всплыли в «лингвистической экспертизе», потом перекочевали в «религиоведческую экспертизу», показания священника и приговор.