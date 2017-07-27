На днях ко мне в квартиру нагрянула полиция, предъявив официальную бумагу за личной подписью начальника Орловского областного ЦПЭ (Центра по противодействию экстремизму), где меня уведомляли, что я нахожусь под пристальным вниманием "компетентных органов" в качестве лица, в отношении которого необходимо систематически проводить профилактические мероприятия по недопущению осуществления с моей стороны правонарушений и преступлений, поскольку сочинение мною политико-сатирических стихотворений рассматривается на полном серьёзе нашими соответствующими службами как "подрыв основ конституционного строя Российской Федерации." Думаю, по мере приближения срока Президентских выборов чекистская власть в Эрэфии будет ещё больше сходить с ума и завинчивать гайки. Впрочем, я ко всему здесь уже давно готов...