Наджве 10 лет и она идет во 2-ой класс, сначала ее не брали в школу, потому что она не знала русский. Но она справилась и выучила новый язык, прекрасно закончила первый класс. Эта девочка не стесняется, что она старше всех в своем классе, не стесняется, что иногда ей понятны не все слова на уроке чтения, не стесняется, что она выше всех и имя у нее такое особенное, она стесняется только одного - у нее нет одежды, чтобы ходить в школу. Формы, как у всех девочек в ее классе.

Распоряжение директора - синие юбочки в клетку, белые блузки и жилетки. А еще нужны туфельки и колготки. На физкультуру - спортивный костюм и кроссовки с белой подошвой. Семья Наджвы пока не может получить статус беженцев, им отказывают, говорят возвращаться в Сирию, не смотря на то, что возвращаться им некуда. Работать без официальных документов практически невозможно, денег едва хватает на еду, для мамы, папы, Наджвы и ее младшего братика, которому 2 года.

Мы попросили ее саму написать на листочках, о чем она особенно мечтает.

Она растерялась, долго думала, старательно выводила буквы. Там не написан портфель и другие вещи, Наджва сказала, что это будет слишком много и главное юбочка и чем писать.

Родители не могут купить девочке даже пенал, не говоря уже о форме. Обеды в школе стоят 60 рублей в день, получить справу, о том, что семья малоимущая, чтобы обеды были бесплатны, нельзя - пока нет статуса «временное убежище» в России. 350 рублей в неделю огромная сумма для семьи, в прошлом году Наджва ела в школе 2 раза в неделю.

Мы просим вас помочь этой нежной, скромной и прекрасной второклашке, почувствовать себя такой же красивой как ее одноклассницы, 1 сентября. Переведите 100-200 рублей, сколько можете, пожалуйста. Бывает, что быть как все - это самое важное, особенно когда тебе 10.

http://refugee.ru/campaign/podderzhat-rabotu-komiteta/

Если по каким-то причинам вам неудобно перечисление средств через сайт, вы можете отправить перевод на карту сбербанка, она привязана к номеру 89160381868







