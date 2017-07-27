тут меня уже сми дважды попросили высказаться о приговоре журналисту Саше Соколову, и поэтому я выскажусь здесь, - третий раз, только уже без эффемизмов, потому что достало. Я считаю, что это полный пиздец, без всяких многоточий и кавычек, давать 3,5 года (из которых 2 человек уже просидел) за какой-то детский политический лепет, которым там занималась эта воля народа, хреволя народа или как там еще они себя называли. Полстраны людей верит в колдунов и зад свой от телевизора не оторвет и извилиной не пошевелит (ну если только за боярышником или с "укропами" по пьяни подраться). никому они не угрожали - ни Мухин этот, ни Саша, ни остальные, со своими референдумами.

Мне жалко Сашу как молодого идеалиста и горько от всеобщей нашей беспомощности - со всеми этими письмами Путину, вопросами на прямой линии, Москальковой с Памфиловой, союзами журналистов и прочими декорациями общественной жизни.