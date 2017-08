Кто подставил русских хакеров? vitus 2787 8.08 13:13 |2787





В эту ночь прямо на пятизвёздочном отеле Trump SoHo в Нью-Йорке появилась надпись "Follow the money" и "Крепись! братан". На фотографиях, видны англоязычные фразы "Happy to help, bro" (Рад помочь, бро) и "Follow the money" (Следуй за деньгами), а также фраза на русском. Всё это так же дополнялось одетыми в военную форму людьми с российским флагом рядом со входом в отель.







По задумке автора американского художника и публициста Робин Белл, который ни разу не скрывается и ранее уже устраивал подобные перфомансы с помощью проекций, в том числе на здания отелей Трампа, все эти надписи сделаны от лица Путина









И в очередной раз это всё сделано, чтобы снова напомнить о том, что русские виноваты в том, что Трамп сейчас у руля в США.....









Мне лично все эти попытки выставить нас "виноватыми в Трампе" кажутся очень смешными, а частота напоминаний об этом просто абсурдным. Я ни в коем случае не хочу сказать, что наши хакеры хуже остальных, нет, напротив - боюсь что они действительно могут перевернуть мир с ног на голову при желании, но все вот эти попытки и фраза "русские повлияли на выбор" меня уже просто убивают.



Ладно один раз ляпнули не подумав, но вот так постоянно про это говорить, причем ещё непонятно сыграло нам это на руку или нет в итоге.



