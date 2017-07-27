Сергей Удальцов вышел Анастасия Удальцова 1920 8.08 12:59 |1920



Друзья! Сегодня около получаса назад вышел на свободу Сергей Удальцов, который пробыл в заключении 4,5 года по обвинению в "организации массовых беспорядков" на Болотной площади в 2012 году. Он передает всем огромный привет и благодарит за поддержку, полон оптимизма и позитивных эмоций. На все интересующие вопросы он ответит на пресс-конференции 10 августа (анонс ниже).

Ожидалось, что Сергей освободится 9 августа, но выяснилось, что это была ошибочная информация, которая стала известна только незадолго до освобождения. Так что не обессудьте )) Обсудить в блоге автора