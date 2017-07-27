|Сергей Удальцов вышел
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8.08 12:59 | 1920
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Друзья! Сегодня около получаса назад вышел на свободу Сергей Удальцов, который пробыл в заключении 4,5 года по обвинению в "организации массовых беспорядков" на Болотной площади в 2012 году. Он передает всем огромный привет и благодарит за поддержку, полон оптимизма и позитивных эмоций. На все интересующие вопросы он ответит на пресс-конференции 10 августа (анонс ниже).
Ожидалось, что Сергей освободится 9 августа, но выяснилось, что это была ошибочная информация, которая стала известна только незадолго до освобождения. Так что не обессудьте ))
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