  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
"Ленин" Данилкина
21.08 число просмотров 4369 число записей 5
 
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 число просмотров 2813 число записей 10
 
Годовщина "Курска"
13.08 число просмотров 1551 число записей 7
 
Приговор журналисту Соколову
12.08 число просмотров 981 число записей 3
 
Ходорковский vs Навальный
12.08 число просмотров 1546 число записей 5
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Сын Пескова
20.08 число просмотров 2646 число записей 8
 
Удальцов на свободе
11.08 число просмотров 1892 число записей 8
 
"Матильда"
13.08 число просмотров 1820 число записей 5
 
Годовщина "Курска"
13.08 число просмотров 1551 число записей 7
 
Ходорковский vs Навальный
12.08 число просмотров 1546 число записей 5
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Мой первый вопрос — что она сделала плохого?
Мой первый вопрос — что она сделала плохого?
echo.msk.ru
6.08 18:38 |  число просмотров 3442

Екатерина Солоцинская, мама Елизаветы Песковой

Обычно я воздерживаюсь от комментариев деятельности и реакции на неё наших моралистов и борцов за справедливость. Но сейчас я не могу промолчать.
Мой первый вопрос — что она сделала плохого? Решила проблему завода и помогла семьям рабочих, сохранивших заработок? А что сделали вы, сидя на своём диване? Облили грязью незнакомого вам человека, не понимая того, что своими словами и низкой энергетикой вы рождаете зло и грязь в этом мире, которые к вам же ежедневно и возвращаются, делая вас ещё более озлобленными и несчастными.

Мой второй вопрос — А судьи кто?
Какое вы имеете право судить девятнадцатилетнюю девушку, которую никогда в жизни не встречали и с которой ни разу не общались, за сделанное ею добро? В чем её вина? В том, что она родилась дочерью человека, который всю жизнь пашет без выходных, вечеров и праздников? Который своим умом и трудом добился того положения, которое имеет сейчас? Или её вина в том, что она хорошо выглядит и на ней надето красивое платье? По-вашему, она должна ходить в робе и бичевать себя хлыстом? Тогда ваша жизнь станет счастливее?

Да, она пока недостаточно образована (пока ещё даже не закончила университет), и ей не хватает опыта, чтобы противостоять таким как вы. Но она учится, она ищет себя, она пытается найти своё место в жизни. Более того, она старается, как может, чтобы привлечь внимание к различным проблемам, которые, в огромном количестве, существуют в обществе. А что делали вы, когда вам было 19 лет?

Она говорит на четырёх языках — на скольких можете объясниться вы?
Как вас забавляет обсуждение того, что она не знает разницу между судопроизводством и судостроением — а многие ли из вас это знали до вчерашнего дня? А сколько из вас может рассуждать на эту тему перед толпой журналистов и камерами? Ее задача — не разбираться, почему большой тяжелый железный корабль держится на воде, а привлекать внимание к проблемам тех, кто в силах их решать.

Посмотрите на себя со стороны, перечитайте то, что вы пишете! Как вы можете считать себя хорошими людьми после того, как изрыгаете из себя все те мерзости, что пишете? Люди, остановитесь!!!
Очнитесь! Если хотите изменить этот мир, начните с себя!
Обсудить в блоге автора
Посты дня
Про песни насчет "вот за простых людей, которых сажают пачками интеллигенция не впрягается, а впрягается за своих"
blogАлександр Плющев    24.08 16:10 |  число просмотров 745
Про песни насчет "вот за простых людей, которых сажают пачками интеллигенция не впрягается, а впрягается за своих" Ну вот был столяр Шпаков из Люберец, который сел по делу 26 марта. О нем говорили на Эхе, писали Медуза с Медиазоной. Много за него впряглось столяров или просто людей рабочих профессий? Да никто
 
Посылку вот собираем электрику Егорову
blogОльга Романова    24.08 15:53 |  число просмотров 593
Посылку вот собираем электрику Егорову Электрик Владимир Егоров в городе Торопец был блогером, активистом, борцом за экологию и разоблачителем всяких местных безобразий. Промежуточный итог - два нападения, поджог дома, увольнение с работы
 
Состав Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации
blogVrubel Dmitry    23.08 18:45 |  число просмотров 1144
Состав Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации Юрий Антонов, Элина Быстрицкая, Владимир Винокур, Валерий Гергиев, Татьяна Доронина, Иосиф Кобзон и другие
 
Всё будет ровно наоборот
blogZakhar Prilepin    23.08 17:59 |  число просмотров 1255
Всё будет ровно наоборот Завтра, допустим, меня начнут судить за терроризм и создание незаконных вооружённых формирований
 
Супруг пресс-секретаря Дмитрия Медведева пришёл поддержать Серебренникова
blogМихаил Светов    23.08 13:32 |  число просмотров 1548
Супруг пресс-секретаря Дмитрия Медведева пришёл поддержать Серебренникова Ну офигеть теперь! То есть, когда они делали рокировку всё было нормально. Когда развязывали войны, обрекли сирот, всё было хорошо
 
все записи
Выбор редактора
Дорогие коллеги из государственных театров!
blogElena Gremina    22.08 22:31 |  число просмотров 1078
Дорогие коллеги из государственных театров! Начался погром Гоголь центра. Вы чего ждёте? Думаете, у вас нет бухгалтера, который под диктовку следователя напишет на вас что угодно?
 
Саша Семенов мертв
blogAnna Bokshitskaya    22.08 22:06 |  число просмотров 1172
Саша Семенов мертв Ну как же? Человек в опасности, умирает или уже умер, должен же быть у полиции протокол на такую историю? А вот ни х**. Никакого протокола нет. Будет трупный запах, соседи напишут жалобу - взломаем дверь.
 
#ПомогиРостов
blogНаталья Авилова    22.08 21:15 |  число просмотров 532
#ПомогиРостов Мы начинаем собирать груз, в первую очередь, для пострадавших семей с детьми среди погорельцев из Ростова-на-Дону
 
Цитаты дня
" Серебренникова взяли - вот и цена обращений к и обещаний Путина. "Дураки" - так он сказал? "Дураки" и посадили. А он их поблагодарит "
23.08 |
blog albats
" Последним московским режиссёром, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра 32 ответов 464 ретвитов 463 отметки «Нравится» "
23.08 |
blog Ilya Klishin
" А завтра сопротивление. Должен быть бойкот Мединскому со стороны именно государственных театров и музеев. Это их борьба за самосохранение. Не будет сопротивления - можно ставить крест на всем. "
22.08 |
blog Marat Guelman
" Этот режим начался со слов "Она утонула". "
13.08 |
blog mich261213
" Сегодня ровно 17 лет как Путин своих не бросает. "
13.08 |
blog Maxmet Talzak
" Думаю, Удальцов на пресс-конференции запоёт путинские песни. "
8.08 |
blog Константин Эггерт
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Что мы узнали из расследования «Фонтанки» о погибших членах группы «Вагнера»
Эдуард Бурмистров  23.08 13:17 |  число просмотров 378
Что мы узнали из расследования «Фонтанки» о погибших членах группы «Вагнера» В распоряжении редакции «Фонтанки» оказались кадровые документы частной военной компании Дмитрия Уткина, также известного как «Вагнер». ЧВК принимала участие в военных действия на Донбассе и в Сирии.
Элита как соучастник
Мария Кувшинова  23.08 08:47 |  число просмотров 397
Элита как соучастник Мария Кувшинова о деле Кирилла Серебренникова и о привилегиях культурного бомонда, которые сближают его с властью и отдаляют от страны
все записи
События
Митинг 12 июня
15.06 |  число просмотров 6809
Митинг 12 июня
12 июня во многих городах прошли антикоррупционные митинги, инициированные Алексеем Навальным. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны сотни людей.
все записи
Кино
Седьмой сезон "Игры престолов"
15.08 |  число просмотров 2813
Седьмой сезон "Игры престолов"
В Телеграме и Фейсбуке увлеченно осуждают новый сезон "Игры престолов" — любимый всеми сериал про политические интриги
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 6433
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Таинственная смерть Лесина
28.07 |  число просмотров 13682
Таинственная смерть Лесина
Два агента ФБР сообщили изданию Buzzfeed, что Михаил Лесин был до смерти избит бейсбольной битой накануне его встречи с чиновниками Минюста США в Вашингтоне. При вскрытии тела у него оказались сломанные ребра
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
21.08 |  число просмотров 4369
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012