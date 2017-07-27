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|Александр Плющев 24.08 16:10 | 746
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|Ну вот был столяр Шпаков из Люберец, который сел по делу 26 марта. О нем говорили на Эхе, писали Медуза с Медиазоной. Много за него впряглось столяров или просто людей рабочих профессий? Да никто
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|Ольга Романова 24.08 15:53 | 593
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|Электрик Владимир Егоров в городе Торопец был блогером, активистом, борцом за экологию и разоблачителем всяких местных безобразий. Промежуточный итог - два нападения, поджог дома, увольнение с работы
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|Vrubel Dmitry 23.08 18:45 | 1144
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|Юрий Антонов, Элина Быстрицкая, Владимир Винокур, Валерий Гергиев, Татьяна Доронина, Иосиф Кобзон и другие
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|Zakhar Prilepin 23.08 17:59 | 1257
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|Завтра, допустим, меня начнут судить за терроризм и создание незаконных вооружённых формирований
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|Михаил Светов 23.08 13:32 | 1549
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|Ну офигеть теперь! То есть, когда они делали рокировку всё было нормально. Когда развязывали войны, обрекли сирот, всё было хорошо
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