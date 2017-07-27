Наконец-то нашлась наша блокадница Галина Павловна сергей канев 2017 6.08 11:56 |2017 Ура!!! Наконец-то нашлась наша блокадница Галина Павловна Станевич, просящая милостыню у магазина "Магнолия" (собирала деньги на лекарства парализованному сыну). Оказывается, два месяца назад она сломала шейку бедра и не смогла выходить на "работу". После больницы, любимые внучки определили пенсионерку в дом престарелых (около стадиона "Москвич"). По словам персонала, пациентка ведет себя хорошо и ни на что не жалуется. Правда, сделать фото довольной блокадницы не разрешили. Остается напомнить, что в 2015 году первый заместитель руководителя администрации г. Лобня Анна Куманова вручила Галине Станевич медаль в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и букет цветов. Земляки, чем мы еще можем помочь Галине Павловне?















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