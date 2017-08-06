Бесформенный майор Алексей Молоторенко 1948 6.08 11:49 |1948 Этого человека зовут Волков Эдуард Евгеньевич. Майор полиции костромского УВД. Вёл себя полностью неадекватно, одному человеку разбил бровь, немотивированно раздражался, пытался выхватить у меня камеру, угрожал, что её разобьёт. Утверждал, что он полицейский, но удостоверение показать отказывался. Собственно, веди он себя разумно, я бы и не поинтересовался удостоверением, но мне очень хотелось убедиться, правда ли, что человек без формы с пистолетом - полицейский. Девушка в форме лейтенанта реагировать на поведение костромского евсюкова отказалась.

Пожалуй, такое не стоит оставлять без внимания. И подам я заявление, пока очередной отморозок не устроил стрельбы в супермаркете.



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