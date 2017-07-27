Публичная защита рома (цыган) выявляет совершенно удивительный уровень ксенофобии Pavel Chikov 2298 4.08 13:11 |2298 Публичная защита рома (цыган) выявляет совершенно удивительный уровень ксенофобии, предубеждения и расизма. Пожалуй, больший чем защита геев. Градация интересна. Отрыто катить бочку на евреев считается дурным тоном, прослывешь антисемитом. Гнать на кавказцев и среднеазиатов, вроде, широко распространено в определенных кругах и на бытовом уровне. Но в приличном обществе так делать не будешь, вроде как жрешь дома вилкой, а в ресторане все-таки держишь нож, хоть и в левой руке.

Выступать против геев, американцев и украинцев стало модным не так давно. Это вроде как братва во дворе носит "прощайки", тебе неудобно и не нравится, но чтобы не побили, чтобы казаться своим или чтобы выслужиться , ты тоже копируешь.

А вот цыган всячески оскорблять, это вроде как можно. Наркота, грязь, болезни, воровство, что там еще вы расистского придумаете?

Меня тётка в Москве в детстве водила в театр Ромэн, у меня прямо ярчайшие воспоминания. Как 16 банок сгущенки на поезд в рюкзаке пёр и Ромэн.

Дружище мой Алик Зарипов, лет 15 в теме профилактики наркотиков в Казани, всю наркокартину Татарии знает. Никогда, говорит, цыгане наркотой не торговали.

Они в 80х еще в казань пришли, осели у вокзала и рынка. Потом в 90х Шаймиев их погнал. Они остановились недалеко от Казани, в 20 км. Построились, получили документы, легализовали полтора десятка домов. Живут лет 20, и тут пришел глава администрации из бывших ментов и начал их щемить и выдавливать. Ни в каких сводках криминальных они не проходят. И сносят их по беспределу, о чем будет еще дело в Страсбурге. И победа будет, как со сносом поселения рома в Калининграде в 2006 году.

А вам, граждане, надо работать над своей ксенофобией. Усиленно! Обсудить в блоге автора