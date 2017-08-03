Однажды я пришла в магазин и не нашла привычной марки туалетной бумаги из макулатуры. Стала искать другую и заметила,что все как один упаковки были снабжены гордой надписью: "Из первичной целлюлозы". То есть ради того, чтобы я одну секунду воспользовалась бумагой и выкинула ее, кто-то вырубил нормальный здоровый лес.И это подаётся как преимущество бумаги перед макулатурной. Это всё равно что делать гордые пометки на технике "произведено с использованием рабского труда" или "наша компания убила профсоюзного лидера, чтобы не мешал". Когда-нибудь делать туалетную бумагу из первичной целлюлозы, вырубать деревья в том числе ценных лесов будет просто стыдно. А пока мы выпустили "Справочник засранца", как его между собой называем :) Он поможет подобрать хорошую бумагу :)



http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/08-03-guide-toilet-paper/

