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Президентские гранты-2017: От сантехников до Политеха
Президентские гранты-2017: От сантехников до Политеха
Kristina Potupchik
2.08 14:16 |  число просмотров 2288

Ну что, два с четвертью миллиарда рублей наконец распределены между 970 проектами-победителями президентских грантов — а я, наконец, дочитала до конца их список и описание заявок.

Что я могу сказать? Вот совершенно не скрывая радости, абсолютно искренне поздравляю не только победителей, но и Кириенко и всю его команду. Это их колоссальный успех, без преувеличения. Разгрести за полгода эти авгиевы конюшни «Ночных волков» и прочих казачьих кибердружин, собрать нормальный экспертный совет (460 человек!), полностью ликвидировать региональный и внутренний аппаратный лоббизм списков победителей — я до последнего сомневалась, что получится. Но у них получилось. Это очень, очень круто — кто знает, тот поймет.

С «Ночными волками» ход, кстати, безупречный — балабол Хирург за минувший год столько раз успел оскандалиться, что более удачную кандидатуру на демонстративное вышвыривание из круга фаворитов и придумать сложно.

Однако не у дел остался не только Хирург. Например, в Новосибирской области бюджетные средства достались католической благотворительной организации и реабилитационному центру, но не проектам, связанным с известными единороссами региона и РПЦ. Не будет бороться с синими китами организация Антона Астахова – старшего сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова. Без денег осталось и «Агентство развития внутреннего туризма», собственником которой является Российское военно-историческое общество (главой которого, в свою очередь, является Владимир Мединский) - 13,2 млн рублей на проект «Дороги Победы» им никто не одобрил. Институт экономики и законодательства, связанный с лидером скандально известного «Народно-освободительного движения» (НОД) Евгением Федоровым, тоже не получил запрошенный грант. О, из этих имен можно составить прекрасную галерею.

Зато самый большой грант — 50 млн рублей — достался театральному фестивалю «Золотая маска». Демонстративно поддержаны сразу трое так называемых «иностранных агентов» - в том числе «Левада» и Московская Хельсинкская группа. Правозащитники из «Руси сидящей» Ольги Романовой выиграли 3 миллиона на проект «Безопасная Сибирь». Вообще ситуация беспрецедентная — лишь около 15% НКО получат на этот раз финансирование повторно, а остальные организации награждаются президентскими грантами впервые. Мой персональный фаворит среди грант-либералов — какие-то отважные феминистки Северного Кавказа, получившие деньги на региональную конференцию об особенностях гендерного равноправия и гендерных проблемах в сфере семейных отношений в традиционных культурах российского Кавказа(!).

Скажу еще об общем впечатлении от списка победителей. Очень, очень много инклюзии и ресоциализации — для инвалидов, для бывших заключенных, для наркопотребителей, для пенсионеров, для беженцев и мигрантов. Увы, государство, и мы это наблюдаем, особенно в регионах, оказалось неспособно эффективно помогать этим группам граждан. Зато некоммерческие организации в этих сферах добиваются крайне впечатляющих успехов — и государство, наконец, готово передать им эту сферу, пускай и через гранты.

Хит сезона — научно-техническое творчество молодежи. Всероссийская олимпиада по 3D-технологиям, «Школа юного исследователя» при Институте прикладной физики РАН, портал-агрегатор открытой публикации учебных и выпускных работ «Научный корреспондент», Международный молодежный научный форум «Ломоносов» при МГУ, сеть бизнес-школ по научному предпринимательству, инклюзивная, опять-таки, адаптация музеев «Экспериментаниум» и «Живые системы», Всероссийская киберспортивная студенческая лига, портал «Россия космическая», робототехнические соревнования и ПолитехFest в Тюмени — это далеко неполный перечень победителей в этой тематике.

На этом фоне как-то спокойней воспринимаются традиционные гранты благотворительным приходским и епархиальным организациям РПЦ — тут уж никуда не деться, пусть хотя бы пользу приносят, а не ВИЧ отрицают.

Много реверансов году экологии — и очень удачных реверансов. В Сибири профинансируют дружины по тушению лесных пожаров, на Байкале поддержат добровольчество и создание сети эко-троп, в Петербурге — раздельный сбор мусора.

Не могу не упомянуть три моих самых любимых проекта-победителя.

В городе Сургуте на деньги президентских грантов пройдут научно-популярные лекции от известных российских популяризаторов науки (лауреатов премии "Просветитель", членов фонда "Эволюция", членов комиссии РАН по борьбе с лженаукой и др.).

В Челябинске состоится финал чемпионата профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России». Чемпионат состоит из заочных отборочных этапов: «Школа Сантехмена» и «Добро согревает» и финала. Волонтерами проекта становятся профессиональные сантехники из разных регионов России и зарубежных стран. В рамках 1 этапа они проводят занятия с детьми, где рассказывают о профессии, показывают на практике, как сделать мелкий сантехремонт. Во 2 этапе команды бесплатно устанавливают смесители, умывальники, радиаторы отопления, водосчетчики, и др. сантехнические материалы ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, которые в этом нуждаются. Вот без шуток милейшая заявка, хорошо, что они победили.

Наконец, в Санкт-Петербурге на деньги грантов организуют программу мероприятий к 30-летию вручения Нобелевской премии Иосифу Бродскому - цикл лекций "Часть речи" в Музее-квартире Бродского в доме Мурузи, мемориальная фотовыставка "Полторы комнаты Бродского", трамвайные экскурсии для поклонников поэта и научная конференция — для исследователей его творчества.

Если у вас есть какой-то не менее крутой проект, еще не поздно получить свою толику президентских грантов. Прием заявок во вторую волну конкурса продлится с 16 августа по 29 сентября 2017 года.
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