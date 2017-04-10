Вчера Конгресс США подавляющим большинством голосов принял новый закон о санкциях. Если Трамп его подпишет, то это будут самые существенные дополнения к санкциям против РФ с момента их введения в 2014 году.

То, что Трамп закон подпишет, кажется, не сомневаются даже прокремлевские СМИ. Российская власть решила не дожидаться подписи Трампа и уже лишила США посольской дачи и высылает дипломатов. Надежды на то, что избрание Трампа как-либо изменит политику США в отношении России, окончательно растворились. Ну, мы в точности так и говорили.

Новый закон касается не только России, но и санкций в отношении Ирана и КНДР. Печально, что большая часть документа все-таки относится к нашей стране. Как мы уже неоднократно делали, давайте попробуем разобраться, что это за новые санкции и какое влияние они могут на нас оказать — Никита Кулаченков из Отдела расследований ФБК проводит традиционный ликбез. Основные наши предыдущие публикации по теме санкций можно найти тут, тут и вот здесь.

1. Президент США не сможет отменять санкции без согласования с Конгрессом

Перед тем, как предпринимать какие-либо действия по отмене или изменению уже наложенных на Россию санкций, Президент США обязан заранее уведомить соответствующие комитеты Конгресса и прислать им обстоятельное объяснение причин. Если комитеты Конгресса не согласны с изменениями, то там установлен период, в течение которого президент не имеет права ничего делать по этому вопросу, пока обе палаты не примут решения об одобрении или неодобрении.

2. Американским компаниям запрещено участвовать в любых нефтяных проектах совместно с российскими компаниями из санкционного списка

Закон устанавливает запрет на поставки товаров, услуг и технологий, связанных с разведкой и добычей нефти на шельфах, в Арктике и глубоководной добычи. Такой запрет был и ранее, но теперь он распространяется не только на проекты на Российском шельфе, но и на проекты в других странах, где участвуют компании из санкционного списка напрямую или косвенно с долей более 33%. Это означает, что мы теперь не сможем использовать западные технологии не только при добыче своей нефти на шельфе, но и участвовать в подобных совместных проектах в других странах и таким образом пытаться «скопировать» технологии или обучить персонал.

3. Чиновники, ворующие на приватизации

Новый закон предусматривает возможность (не обязанность) для Президента ввести санкции против любых лиц (включая юридические), которые участвуют или помогают осуществлять крупные сделки (более $10 млн) по приватизации российских активов, если эти сделки незаконно обогащают чиновников РФ, членов их семей или связанных лиц. Конкретные санкции определит президент, но для физлиц там будут привычные вещи типа блокировки активов и запрет въезда, а для юрлиц возможны запреты международных переводов в долларах, получения кредитов в американских банках, участия в размещениях акций, покупки активов в США, продажи своих акций американским инвесторам США. Топ-менеджеры таких организаций могут быть выдворены из США и получить персональные санкции.

На наш взгляд, это очень важный пункт, который может являться ответом на непрозрачную сделку по продаже пакета акций Роснефти в прошлом году. Вдруг там Сечин с Путиным отписали себе немного акций Роснефти на пенсию и структурировали сделку с учетом санкций и возможных попыток возврата активов после смены власти. Вероятно, что американцы догадываются, кто был реальным бенефициаром этой сделки, и хотят предупредить Катар, Glencore и итальянских участников Intesa, получивших медали, что в такие сделки лучше не лезть.

4. Препятствия для российских экспортных трубопроводов

Новый закон предусматривает возможность (не обязанность) для Президента ввести санкции против любых лиц, участвующих в российских экспортных трубопроводных проектах на сумму более $1 млн разово или $5 млн в течение года. Под участием подразумевается не только строительство, но обслуживание и ремонт существующих трубопроводов.

Нужно отметить, что это первые санкции, которые потенциально имеют для США экономическую выгоду. США поставляют в Европу свой СПГ (сжиженный природный газ) и планируют увеличивать поставки, поэтому блокирование строительства новых российских трубопроводов и затруднения в обслуживании существующих является в том числе конкурентной борьбой.

5. Президент США теперь обязан ввести некоторые санкции, которые раньше были необязательными

Самый первый закон о санкциях от марта 2014 года предусматривал возможность введения санкций против лиц, замешанных в существующей коррупции в России или ответственных за нее. Теперь текст этого старого закона изменен таким образом, что президент ОБЯЗАН ввести санкции. Также добавляется обязанность президента вводить санкции против тех, кто помогает их обходить или действует по поручению лиц из санкционных списков. Подробнее про лиц, которым светит блокировка активов, написано в нашей самой первой публикации про санкции. Помнится, санкции были введены против какого-то неизвестного финна бизнес-партнера Тимченко, который помогал обходить санкции. Теперь таких «финнов» под санкциями может стать больше, а желающих помогать Тимченко или Ротенбергам еще меньше.

Более поздний закон о санкциях от декабря 2014 года предусматривал, что Президент мог ввести определенные санкции против любых лиц, которые инвестируют в российские нефтяные проекты, связанные с разведкой и добычей нефти на российском шельфе, в Арктике и глубоководной добычи. Сейчас этот закон скорректирован так, что Президент ОБЯЗАН ввести такие санкции. Как это уже доказано предыдущими санкциями, никто в мире (ни Китай, ни Вануату) не рискнет связываться с подобными проектами с участием России.

В том же законе от декабря 2014 года было написано, что Президент может ввести определенные санкции против любых финансовых институтов (в любых странах), которые участвуют в упомянутых выше нефтяных проектах или осуществляют транзакции в интересах лиц, чьи активы должны быть заблокированы. Сейчас этот закон скорректирован так, что Президент ОБЯЗАН ввести такие санкции.

6. Отчеты от Конгресса об олигархах, запрете на вложения в суверенный долг РФ, коррупционных деньгах из РФ и СМИ

В новом законе есть раздел, обязывающий совместно Министра Финансов США, Директора Национальной Разведки и Госсекретаря подготовить специальные несекретные отчеты для Конгресса.

1. Отчет по олигархам и компаниям с государственным участием и/или контролем, содержащий следующую информацию.

крупнейшие иностранные политические деятели и олигархи (не обязательно российские), близкие к власти в РФ, их состояния, близость к Путину и другим членам «правящей элиты», участие в коррупции, источники доходов и активы членов их семей и связи с иностранным бизнесом.

российские компании с государственным участием, их роль в экономике РФ, руководство и бенефициарные собственники, связи с иностранным бизнесом.

возможное воздействие перечисленных выше парагосударственных компаний и политических лиц на отрасли экономики США.

возможные эффекты от введения дополнительных санкций (включая полную блокировку) против лиц, ущербы для экономики РФ и США.

2. Отчет по расширению санкций на суверенный долг и деривативы, в котором нужно оценить влияние введения санкций, запрещающих любые подобные займы на срок более 14 дней. Введение таких санкций будет означать фактический запрет для всех, кроме российских компаний, на покупку Российских ОФЗ.

3. Отчет по денежным средствам, полученным преступным путем и связанным с РФ.

Информация о предпринятых США усилиях по идентификации, расследованию и прекращению незаконных финансовых потоков из РФ, которые влияют на финансовую систему США и главных союзников США.

Работа с частным сектором по усилению контроля и предотвращению подобных финансовых потоков из РФ.

Взаимодействие с главными союзниками по этому вопросу.

Идентификация тех, кто обходит санкции и «слабые места» среди союзников США.

Увеличение количества географических «зон риска», где возможны инвестиции в недвижимость с целью отмывания.

Поддержка усилий по борьбе с незаконными финансовыми потоками в доступных юрисдикциях, включая разведывательную поддержку, судебное преследование, блокировку активов и т.д.

По требованию Конгресса, Президент должен также подготовить следующие отчеты:

1. Отчет о СМИ, контролируемых и финансируемых Правительством РФ, работающих на российскую и иностранную аудиторию.

2. Отчет о финансировании лицами из РФ (правительством, бизнесом или частными лицами) каких-либо политических партий, выборных кампаний, лоббирования и НКО.

Забавно, что все эти отчеты Конгресс мог запросить непублично, но они намеренно вставили все в закон, и это является своеобразным «последним предупреждением». Повторимся, что запрет на покупку российского суверенного долга — это сильная мера, влияние которой на экономику РФ будет быстро замечено.

7. Ужесточение старых санкций

Санкции, предусматривающие блокировку активов, теперь могут быть распространены на госкомпании в железнодорожной, металлургической и добывающей отраслях.

Устанавливается запрет на операции с займами (14 и более дней) и операции с размещением новых акций для определенных компаний. Ранее запрет ограничивал срок займов 30 днями. Под эти санкции подпадают ВЭБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ, Сбербанк, Банк Москвы и другие.

Устанавливается запрет на операции с займами (60 и более дней) для определенных компаний. Ранее срок займов был ограничен 90 днями. Под эти санкции подпадают Роснефть, Новатэк, Транснефть, Газпромнефть и другие.

8. Санкции за кибератаки, Сирию и нарушение прав человека

Закон также требует, чтобы президент ввел санкции против юридических и физических лиц, участвовавших в каких-либо кибератаках по поручению правительства РФ. Конкретные санкции определит президент, но для физлиц там будут привычные вещи типа блокировки активов и запрет въезда, а для юрлиц возможны запреты международных переводов в долларах, получения кредитов в американских банках, участия в размещениях акций, покупки активов в США, продажи своих акций американским инвесторам США. Топ-менеджеры таких организаций могут быть выдворены из США и получить персональные санкции.

Президент также теперь обязан ввести санкции против лиц, которые нарушают права человека на территориях, контролируемых РФ, а также против тех, кто осуществляет операции с такими лицами.

Новый закон обязывает президента ввести санкции против любых лиц, осуществляющих какие-либо значительные операции с лицами, действующими в интересах военного и разведывательного сектора Правительства РФ, ГРУ и ФСБ. Эти санкции фактически запрещают всякие поставки, кредиты, банковское обслуживание, международные банковские переводы и так далее вплоть до блокировки активов.

Президент обязан наложить санкции на лиц, которые помогают Сирии разрабатывать или приобретать химическое, биологическое или ядерное оружие, обычное оружие в больших количествах, ракеты, получать разведывательные данные. Санкции в отношении таких лиц — блокировка активов, отзыв виз и т.д.

9. Космос как исключение

Положения нового закона не распространяются на деятельность NASA и не могут препятствовать закупкам у РФ ракетных двигателей и других космических компонентов. ФСБ под санкциями, но если они вдруг начнут торговать ракетными двигателями, то двигатели у них покупать можно.

10. Мнение Конгресса по вопросам, связанным с РФ

В последней части нового закона говорится о том, как Конгресс видит российское влияние. Например, Конгресс считает, что:

Россия оказывает влияние в Европе и Евразии, предоставляя финансирование политическим партиям, группам гражданского общества, исследовательским центрам, которые подрывают доверие к демократическим институтам, продвигают ксенофобию и нелиберальные взгляды, а также препятствуют Европейскому единству.

Правительство РФ уничтожило независимые СМИ в России, а финансируемые государством СМИ распространяют антизападную пропаганду в России и за ее пределами.

Правительство РФ продолжает нарушать условия Будапештского меморандума и других международных соглашений путем незаконной аннексии Крыма, оккупации Южной Осетии и Абхазии и дестабилизации обстановки на востоке Украины.

Правительство РФ не соблюдает условия Минских соглашений.

Правительство РФ нарушает «Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности» и «Договор по открытому небу».

Для противодействия всему этому Конгресс подразумевает, что Президент США должен требовать от Правительства РФ выполнения упомянутых соглашений, вывода войск с территорий Грузии, Украины и Молдовы, передачи контроля за границами этих территорий соответствующим странам, а также прекратить всякие попытки снизить популярность правительств этих стран.

Конгресс считает, что США должны вести работу по укреплению единства в ЕС, усилению НАТО, помощи ЕС в противодействии российской агрессии. Также США должны взаимодействовать со странами Европы и Евразии в целях предотвращения использования этих стран для незаконных финансовых потоков чиновников РФ и лиц из ближнего круга Путина, которые обогатились с помощью коррупции. На эти и другие цели Конгресс США выделяет $250млн на 2018 и 2019 годы.

Заключительный раздел формулирует политику США в отношении поддержки Украины. Эта политика содержит, среди прочего, следующие утверждения: «никогда не признавать незаконную аннексию Крыма», противодействовать строительству «Северного Потока 2», помогать Украине и союзникам США в Европе снизить их зависимость от российских энергоресурсов.