Память - интересная штука. Часто помнишь то, о чем предпочёл бы забыть.

Я помню, как мы с сестрой и мамой зашли в вагон метро на станции Технологический институт, и высокий пассажир рявкнул: "Понаехала тут со своим выводком".

Я помню, как стояла в очереди в кассе "Сбербанка" и пролезавшая вперёд блондинка в возрасте бросила: "Езжай в свой Узбекистан".

Я помню, как медсестра в первом меде на вопрос, новую от иглу она использует, ответила: "Может, у вас там пользуются чем попало, а у нас всё стерильно".

Я помню, как мужик с гнилыми зубами на Василеостровской резко вытолкнул меня из потока на эскалатор, а потом начал оскорблять. И обещал избить, когда съязвила, отметив, что при его крутости можно уже на "Порше" рассекать, а не пыхтеть в давке с "чурками".

Я помню, как жительница моего подъезда в Адмиралтейском районе крыла матами меня и мою маму, потому что мы подъехали к дому на дорогих машинах. И доставали из багажников много продуктов. Был Новый год. Новый 2016-й. Испорченный, к слову.

Я помню, как олигарх Владимир Киселев отказался отвечать на мои вопросы на пресс-конференции, потому что "не знаю, как у вас, а у нас, русских людей...".

Я помню, как теперь уже, к счастью, экс-депутат ЗакСа от КПРФ Владимир Дмитриев объяснял моему коллеге, почему я такая несносная журналистка. "Она ж нерусская".

Я помню, как моего папу-адвоката прокуроры называли за глаза китайцем, а судьи оскорбительно коверкали его фамилию. После моего кейса с вице-спикером горпарламента Дроздовым перестали так делать. Решили, что слишком скандальная дочь.

То есть получила имидж скандалистки просто потому, что не позволяю безнаказанно себя оскорблять.

Эта женщина из Воронежа воплощает для меня все оскорбления и унижения на национальной почве, которые мне приходилось терпеть. И она должна извиниться.

P.S. И вишенка на торте вот: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1584216641609624&id=100000639113615&hc_location=ufi Наталья усыновила Аюра. И теперь не знает, как ей быть, когда слышит в адрес своего ребенка такие реплики.



