Написали подробное расследование о том, как Минприроды втихаря назначило директором Сочинского нацпарка племянницу Дмитрия Рогозина - которая закончила журфак МГУ и не имеет никакого отношения к лесу и охране природы. Чтобы ее пристроить, министр Сергей Донской без объяснения причин уволил прошлого директора - лесника по образованию, который всю жизнь проработал в лесу. Как говорится, почувствуйте разницу.

Особенно горжусь той частью, где мы доказываем родственную связь между новым директором и вице-премьером. Для этого пришлось даже проанализировать предвыборные листовки сестры Рогозина - и оказалось, что в 2005 г. она шла в Мосгордуму с интересными лозунгами: "К сожалению, сейчас бюрократический аппарат пытается навязать нам всем одну партию — “Единую Россию”. Если “Единая Россия” целиком захватит Мосгордуму, последствия для города будут катастрофическими".