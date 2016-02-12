В Мособлсуде произошла стрельба с участием фигурантов дела "банды ГТА" Никита Сологуб 1311 1.08 17:01 |1311 Привет, это Никита Сологуб. Сейчас в Мособлсуде произошла стрельба с участием фигурантов дела «банды ГТА».



По случайности или нет, но дело «банды ГТА» было направлено в Мособлсуд практически ровно год назад. Вместе с коллегой из «Каспаров.Ру» мы честно пытались освещать процесс (другим журналистам оказалось достаточно лишь первого заседания), но к январю на это дело не хватило и нас. Встаешь в 8 утра, чтобы к 10:30 или 11 попасть в Мособл, ждешь адвокатов полтора-два часа (все они работают по назначению, поэтому выполняют свои обязанности, мягко говоря, спустя рукава), потом заседание переносится по причине неявки свидетеля, адвоката или болезни подсудимого.



Я задумывал написать сериал про это дело — хронологически, от вербовки первых участников до бессмысленного по своей жестокости налета на склад, где нападавшие убили около пяти человек, а их добычей оказался пустой сейф. По-моему, из 14 эпизодов я написал о трех, и собрал информацию еще о двух. То есть скорость рассмотрения такая — один эпизод за месяц-полтора. Учитывая, что на одно заседание из-за крайне неудобного расположения суда тратится весь день, идея оказалась провальной. Я успел рассказать о версии обвинения (https://zona.media/article/2016/04/08/gta), сложить воедино первые несколько убийств (https://zona.media/article/2016/11/11/gta-2) и поговорить с матерью одного из подсудимых (https://zona.media/article/2016/02/12/mafdzhona).



И вот сейчас в суде происходит такое — то ли кто-то из подсудимых выхватил оружие у пристава, то ли кто-то пришел в суд со своим оружием и начал стрелять. Сообщают, что погибли четверо подсудимых.



Я верю в первую версию — досмотр при входе в Мосгорсуд довольно жесткий, несколько рамок, лента металлоискателя, четверо-пятеро приставов, контролирующих посетителей. Если говорить о первой версии, то сразу вспоминается фраза одного телевизионщика, посетившего первое заседание: «Я думал, они как настоящие киллеры выглядят. В такую даль смотались — и зря!»



Действительно, никто из подсудимых не похож на убийц, некоторые, если уместно так выразиться, наоборот, выглядят уж слишком добродушно для таких обвинений. Единственный фигурант этого дела, в чьей причастности к убийствам у меня сомнений нет — это предполагаемый главарь банды Ибайдулло Субханов. Но его убили при задержании.



https://zona.media/chronicle/perestrelka-mosobl

Обсудить в блоге автора