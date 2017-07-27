Привет всем.Вчера в Стамбуле был ураган и град с куриное яйцо. Самолет турецкой компании "Atlasglobal" пилотируемый украинскими пилотами попал в град. В результате стихии полностью разбило кок ,передние стекла очень пострадали. автопилот,автотраст,"Direct low".Украинский экипаж и две турецкие стюардессы проявили мужество в процессе этого инцендента. Капитан посадил в слепую создал кренчик и смотрел только через форточку не открывая ее.Когда он посадил самолет аплодировал весь перон аэропорта" Ататюрк".Пилоты других самолётов мигали фарами и просто приходили на борт пожать руку.По всем турецким каналам показывали заход на посадку и когда ребята приехали в отель то мы все и работники отеля вышли и аплодировали им.Это действительно достойно уважения.

P.S. Хочу сделать маленькое пояснение к видео где на турецком кричат "он не сядет не сядет".



