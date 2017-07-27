Я вышел и не уселся на диване, хотя и диван есть и семья не в восторге www.facebook.com 2727 28.07 23:02 |2727 С некоторым недоумением прочитал разговор на Эхе Андрея Васильева (которого в незапамятные времена привела в ЮКОС Ксения Пономарева - светлая ей память). Вопрос ведущего: почему у Ходорковского не получилось в общественно-политической сфере после выхода из тюрьмы? Ответ - он за 10 лет тюрьмы стал «не такой», вот я бы гнал его людей - Куцылло и ее команду…

Я когда-то много раз слышал похожее про самого Андрея, но по-прежнему считаю его очень талантливым человеком. Просто он в свое время попал в сферу притяжения Бориса Березовского. А эта сфера про деньги и про собственное величие.

Я совсем не против амбициозных людей и людей, искренне любящих деньги. Это нормально.

Но есть моменты в жизни и сферы деятельности, где на первое место выходят другие качества: смелость, упорство, готовность отодвинуть себя на второй план и дать место молодым.

У Ники эти качества есть, поэтому я с ней и работаю.

Да, мы, те кому сейчас 40 и старше проиграли. Мы могли 17 лет назад отстоять демократию, но предпочли сначала согласиться с выбором Ельцина, а потом не уперлись, когда началась реакция. Когда нам сказали, что «первый этап внедрения ФСБ в правительство прошел успешно», когда назвали «подставными проститутками» жен погибших на «Курске», когда гробили НТВ, когда Норд-Ост и Беслан. Так дошли до тысяч погибших на Донбассе.

У меня есть слабенькое, но оправдание - я уперся. И пошел в тюрьму. А те, кто остались, что Вы сделали за эти 10 лет?

Я вышел и не уселся на диване, хотя и диван есть и семья не в восторге. Но я ощущаю свою ответственность. А вы?

Что касается результатов, то ведь и задачи у людей бывают разные? Есть «Коммерсант», где сколько-то миллионов человек читает про бизнес и про «@путинмолодец», а есть сайт «Открытой России», где один миллион неравнодушных каждый месяц узнает про защиту прав человека, про то, что российское гражданское общество живо. Причем не только «вообще», а и про то, что мы конкретно делаем.

Когда с человеком происходит беда, поскольку он думал, что живет в свободной стране и может выражать свое мнение, то он знает куда бежать, а мы постараемся помочь, насколько это возможно силами таких, как Ника, Маша, Полина и еще тысяч тех, кто благодаря им знает, куда присылать свои небесконечные рубли, чтобы они превратились в усилия адвокатов и поддержку семей заключенных.

Пусть это пока не много, но важно стремление помочь самим, а не снобистски комментировать и ждать, чтобы какой-нибудь ходорковский «сделал красиво» и принес демократию на блюдечке!

Так не бывает. Демократию делают своими руками, своими рублями, своими жизнями или получают нового вождя.

Кто-то ведет молодежь, как Навальный. Кто-то работает с «городским классом», как Гудков, кто-то занимается гражданским образованием и пытается отстоять права людей, как я, Ника и другие, а кто-то «живет на пенсии» или зарабатывает деньги и рефлексирует.

Имеет право!

Но вот когда мы победим, то и Нике и Дмитрию и Алексею и даже мне будет чем гордиться, а будет ли чем гордиться вам? Обсудить в блоге автора