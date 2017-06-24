Петербургские "криэйторы" запустили бренд с небанальной концепцией под названием "Преступление и наказание" zero_history 189 24.06 23:38 |189 Я всегда подозревал, что русская уличная одежда — то еще днище, но сегодня опять постучали снизу. Петербургские «криэйторы» запустили бренд с небанальной концепцией под названием «Преступление и наказание» — http://www.the-village.ru/village/business/opyt/270160-crime-punishment



«Небанальная» концепция заключается в использовании для пошива одежды рабского труда заключенных. Убедиться в том, что он рабский может любой, зарплаты порядка 100-200 рублей в месяц не являются чем-то уникальным. Люди работают в адских условиях, с переработками и травмами, а все вкусное получает начальник колонии и модники, продающие обычное худи с ярлычком ОХРАНА за 150 баксов. Очевидно же, что им просто похуй на этих людей, это просто «маркетинговая фишечка» бренда:



ЛЕОНИД: С заключенными лично мы никаких дел не имеем. У нас и нет цели с ними знакомиться. Хотя, возможно, это было бы интересно. Отчасти наша идея в том, чтобы помочь этим людям создать рабочие места.

МИША: Я думаю, что у них есть выбор, работать ли на производстве. Они явно получают за это какой-то бонус.

ЛЕОНИД: Конечно, им платят зарплату (не знаю сколько).



Шить одежду в Бангладеше ничуть не лучше, но кажется только у нас могут построить концепцию бренда вокруг не столько тюремной, сколько вертухайской тематики, причем с использованием их же технологий.



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