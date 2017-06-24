22 июня 2017 года - дата, которая навсегда стала для меня особенной. Наши с Игорем эмоции вряд ли удастся переложить в текстовой формат, поэтому сформулирую кратко: мы абсолютно счастливы! В этот день я думал не только о настоящем, но и о своем прошлом. О своих подростковых страхах, стыде, убежденность в полном одиночестве и ненормальности того, что я испытываю. Я был уверен, что меня ждет тоскливая жизнь, лишенная любви близких людей. Учась в школе, в городе с население пару десятков тысяч человек, я и не смел даже мечтать о том, что воплотилось 22 июня 2017 года.

Заключали брак мы в City Hall на Манхеттене. Хотелось бы поблагодарить нашу свидетельницу Ольгу Баранову за ее участие, помощь и поддержку. Оля, ты навсегда с нами в этом дне. Комната ожидания для брачующихся являла собой олицетворение разнообразия – темнокожая пара, азиатская пара, пара из России (которые очень косо на нас смотрели и были явно не очень довольны тем, что в их пространстве присутствует однополая пара, да еще и из той же страны, что и они), пожилая пара. И так сложилось, что все мы такие разные собрались в одно время, в одном месте, чтобы заключить официальные браки со своими любимыми.

И вот нас вызвали. Для начала у нас выяснили планируем ли мы быть с друг другом и в горе и в радости, далее обмен кольцами, поцелуй, сертификат о браке. И все. Мы стали мужьями.

После церемонии мы отправились в Гринвич-Виллидж, на Кристофер-Стрит, в бар «Stonewall Inn». А где еще отметить бракосочетание однополой паре как не в месте с которого в 1969 году началось движение за равноправие ЛГБТ-сообщества?! И это было очень важный и сильный для меня момент, когда я мог со своим законным супругом выпить за нас в месте, про которое читал будучи запуганным подростком, считающим, что он обречен на одиночество.

После «Stonewall Inn» мы отправились на прием к мэру Нью-Йорка. Примем был приурочен к месяцу ЛГБТ-гордости. Мэр Билл де Блазио говорил о том, какой большой путь проделан в отстаивании прав ЛГБТ-сообщества и что важно не останавливаться. Так же выступала его прекрасная жена. Первая леди Нью-Йорка Чирлейн Маккрэй - афроамериканка, открытая бисексуалка, которой восхищаются очень многие люди. Затем речь произнесла (и это было совершенно неожиданно и приятно) трансгендерная актриса Лаверн Кокс (я большой фанат ее героини Софи в сериале «Оранжевый – хит сезона»). После была музыка и выпивка и много поздравлений от русскоговорящих иммигрантов.

Затем большой компанией пошли в ресторан и там уже отмечали день нашей свадьбы с шампанским, тостами и рассказами о том, как мы с Игорем шесть лет назад познакомились…

Отдельно хотелось бы написать об удивительном эпизоде, который с нами произошел, когда мы поздно ночью добирались домой и зашли в магазин купить воды. Перед нами на кассе стояла пожилая пара афроамериканцев. Мужчина заметил у меня радужный браслет и увидел как мы с Игорем одеты и тут же сказал своей жене: «Дорогая, смотри у ребят сегодня была свадьба!». Женщина радостно всплеснула руками: «Да, ты что?! Поздравляем вас!». Они оба зааплодировали. «Будьте счастливы!» - несколько раз повторили они. Будьте счастливы...

Я счастлив, как никогда. Я люблю. И я любим. Я восхищаюсь своей мамой. У меня удивительный друзья. Меня окружают потрясающие люди, которые оказывают колоссальную поддержку на моем жизненном пути. И самое главное теперь я точно знаю, что мечты, действительно, сбываются.





















































