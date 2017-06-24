Мне зарезали тему диссертации (лесбиянки и гендер) в Европейском университете Bella Rapoport 195 24.06 23:11 |195 Так вот, про ЕУ. Мне зарезали тему диссертации (лесбиянки и гендер, более подробно не хочу озвучивать, тк надеюсь ее еще где-нибудь когда-нибудь написать). На шестой день молчания после защиты, после моего письма с вопросом "где результаты?", прислали извещение, что заседанием Совета факультета моя тема не утверждена. Почему не утверждена? Неизвестно. В письме об этом ни слова. Прозрачность вообще не является принципом работы нашего факультета, хотя, я считаю, это оставляет бооольшооой простор воображению: как голосовали, какие критерии, имеют ли они отношение к науке или голосование происходит по принципу нравится/не нравится/не нравится студентка/не нравятся лесбиянки? Что я, как студентка, по идее должна учитывать при разработке новой темы? Еще одной студентке тоже зарезали, причин не объяснили, возможности переписать текст не дали, зато декан прислал ей письмо с просьбой отчислиться по собственному желанию. Я, конечно, в рассылке потребовала сведений о критериях, на что декан личным письмом пригласил меня на беседу в понедельник (если мне нужны дополнительные разъяснения - пишет - как будто я основные получила лол). Что скажет - не знаю, очень волнуюсь, так как в личном общении очень хорошо поддаюсь давлению. Да, чтобы предупредить манипуляции, что дело во мне и качестве моей работы, я разослала свой текст трем гендерным социологиням, очень известным (и планирую послать еще кому-нибудь, антропологам тоже, просто их сложнее найти). Имен в посте не указываю, так как не спрашивала на это разрешения, но считаю, что фидбеком поделиться имею право: проект требует доработки (проработка методов, сужение фокуса), он сложный (меня это вовсе не пугает), но "интересный", "нормальный", "жизнеспособный" и тд. Глубокого непонимания теории я в тексте не демонстрирую. Почему эта тема оказалась неподходящей для того, чтобы писать по ней диссертацию на факультете антропологии, остается только гадать (у меня есть мысли, но за время учебы я научилась неподтвержденные предположения не озвучивать). Возможно, некоторые коллеги осудят меня за этот пост, но было бы странно рассчитывать на то, что его не будет. Я считаю, что публичная дискуссия - залог важных изменений, непогрешимых нет, а без сора избы чище. Обсудить в блоге автора