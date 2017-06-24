



Чем хуже живет страна, тем больше там цитат из вождей.



Чем меньше в стране свободы, тем больше там борются с оппозицией.



А впрочем, Москве есть еще, куда стремится. Скажем, в метро Ташкента не горит половина лампочек, пассажиров досматривают еще на входе в подземный переход, а главный плакат – «Бдительность – требование времени».



Нам осталось еще немного подождать.



(фото - твиттер @CKonovalov)



В московском метро цитатами из Путина рассказывают о вреде оппозиции для России. http://varlamov.ru/ 2436431.html Чем хуже живет страна, тем больше там цитат из вождей.Чем меньше в стране свободы, тем больше там борются с оппозицией.