Почему я пожертвовал кампании Навального 7 Биткойнов (это 1 млн рублей) и почему советую принять в этом участие каждому, кто хочет жить лучше!?

С Алексеем я не встречался ни разу и практически не слежу за его деятельностью. Однако мне очевидно, что он является реальным кандидатом в президенты, а появление конкуренции на выборах - это хорошо. Появление конкуренции заставит “паразитов” в Российском государстве шевелиться и даст нам какую-то надежду: надежду на справедливость, что мы найдем управу на зажравшуюся кучку властителей, чувствующую свою безнаказанность, надежду на то, что может быть и по-другому, по-человечески, для людей.

Когда-то давно, во времена СССР, ещё школьником я стоял на балконе и видел, как через «чёрный ход» нашего гастронома люди выносили сумки с “дефицитом”, в которых было всё, что захочешь, даже неведомые моему тогдашнему сознанию ананасы. Моя мать презирала таких приспособленцев - она не хотела жить по блату. Мы заходили в магазин через парадную дверь и видели горки консервных банок:

Но вот наступил 1991 год и в одночасье магазины заполнились продуктами, но они стоили очень дорого. Это был совершенно закономерный результат “Ельцинского” освобождения цен и появления конкуренции. Спустя годы появилась сеть Магнит и изобилие стало доступным.

Свобода и конкуренция сделали это не сами по себе. Мы все с вами стали ключевым звеном в этой ситуации. Мы каждый день делали выбор: купить “здесь и сейчас” или поехать туда, где качественнее и дешевле. Вот так, незаметно для самих себя, с годами мы голосуя кошельком изменили и развили этот сервис.

Власть - это тоже сервис. Мы позволяем власти выкачивать нефть из нашей территории и торговать ей по всему миру. Так же вытаскиваются и продаются другие наши богатства. Налоги, что мы платим, штрафы и другие поборы – всё это идёт на счета властной вертикали во главе с президентом страны. Они все существуют до тех пор, пока мы это позволяем. И это нам выбирать кому там быть во главе.

Не могу сказать, что я уверен в победе Алексея или что я разделяю его взгляды, и ещё не факт, что он попадёт в избирательные бюллетени. Но мы все всё понимаем - молчаливо бездействуя и отводя глаза от пропаганды в телевизоре мы тем самым соглашаемся с развалом нашей страны и тяжелым будущим наших детей.

Несложно представить себе выборы 2018, как очередной новогодний огонёк. Всё те же лица, попивая шампанское, наобещают нам великое будущее, скажут «оставить горести и печали в прошлом» и что «Новый Срок принесет нам счастье». Им-то, конечно, принесёт - в виде бюджетных денег, а вот нам так и будет “держитесь там”. Я не хочу больше тех же лиц. Им я уже давно не доверяю. Я хочу увидеть новые лица в политике. Я хочу конкуренции и выбора. Делая выбор, мы медленно, но верно выявляем толковых людей и избавляемся от негодяев.

Поддержать Навального я призываю многих своих друзей, в том числе выходцев из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана и Турции. Из стран, где также нет выбора на выборах, из стран в которых умирает надежда. Во многом, победа протеста в России даст надежду и народам всех этих стран. Так как мы живем в одной маленькой деревне и мера дозволенного зачастую измеряется по поведению более крупного соседа.

Большие изменения начинаются с одного маленького шага, поэтому призываю вас всех, дорогие друзья, перестать бояться спецслужб, сканирующих ваш трафик, и поддержать хоть какой-то вызов проворовавшейся власти, сохраняя надежду и веру в лучшее. В наших силах сейчас повлиять на наше общее завтра.

На выборах должен быть выбор!











