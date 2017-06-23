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Ничего себе девушка из Адыгеи!
Ничего себе девушка из Адыгеи!
nikolaeva
23.06 17:03 |  число просмотров 1265



"Выпускница-медалист из Адыгеи не побоялась на вручении медалей сообщить со сцены о том, что ее одноклассница ни разу за год не дала ответа на уроках, но получила медаль, так как ее мать является руководителем управления образования м.о. Тахтамукайского района.

У себя в Инстаграм девушка разместила видео с вручения и сопроводила комментарием:
«У каждого человека грани разные. Но, честно говоря, я даже не знаю, где находится грань наглости у моей одноклассницы, Паранук Заиры и её матери, которая является руководителем управления образования м.о. Тахтамукайский район. Знаете каково это, когда ты всю свою жизнь пашешь, учишься, не спишь ночами, потому что не имеешь права не ответить на любом уроке, а человек, который НИ РАЗУ в течение года не ответил ни по одному уроку, стоит с тобой на одной сцене и получает с тобой точно такую же медаль за успехи в учении? Вы знаете, всем понятно, что каждый родитель попытается подтянуть своего ребёнка, но тянуть двоечницу на медалиста- сверхнаглость. Когда происходят такие вещи, я не могу спокойно реагировать. И если бы каждый человек поступал точно так же, то мы бы жили в совершенно другой стране. Я всегда говорила правду, я всегда боролась за справедливость. Мне абсолютно все равно кто и что сейчас про меня скажет, но мне так поступить говорила моя совесть. Я отомстила за всех: за всех медалистов, которые своим трудом заслужили эту медаль, за её бывших одноклассников, которые меня поддерживают, за своих одноклассников, каждый из которых учился лучше, чем она. Надеюсь, теперь люди будут думать перед тем, как таким образом унижать людей и не бояться ничего. Как говорил Ленин : "Народ-это стадо баранов". Так вот, пока я буду иметь любую возможность сделать этот мир немного лучше, я буду этой возможностью пользоваться. Спасибо всем, кто меня поддержал. Я осчастливила 70% населения нашего района, я буду за вас бороться. А этой Заире Паранук я хочу пожелать, чтобы она перестала красть мандарины, хамить учителям и на вопрос "а ты что здесь делаешь?" отвечать "а тебя еб*т?" Кто знает, может этот человек поставит тебя на твоё место? Корону меньше, господа. Надеюсь, этот поступок будет примером для всех. Аллах мой судья, а я знаю, что я права. Посмотрим, что теперь будет?…🤔😏😌»




Продолжение темы - откровенное интервью смелой отличницы: http://nikolaeva.livejournal.com/880987.html

 
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