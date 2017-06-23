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|Постправда 23.06 12:43 | 336
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|В тексте нет ни слова, что "молодых" поздравлял Андрей Воробьев, а папа рэпера "Мот" - это сопредседатель регионального штаба ОНФ в Подмосковье, Алексей Малый
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|Ekaterina Nenasheva 23.06 10:48 | 445
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|После этого они предложили мне подписать добровольное заявление на госпитализацию. Я отказалась. Так мы поехали в 3 психбольницу
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|Eva Merkacheva 22.06 17:19 | 638
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|По другим изоляторам такая же ситуация, если не хуже: в женском больше 50, в Матросской тишине - больше 70, заключённые шутят: "А на свободе хоть кто-то остался?"
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|Konstantin Galat 22.06 17:10 | 708
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|У моего дома на Ленинском, на Вавилова 54 напротив Дарвиновского музея, почти в центре Москвы валят лес - 50 летние большие деревья. Причем валят, в ускоренном порядке, с десятками бензопил и множеством рабочих и техники
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|Sergey Gurkin 22.06 16:32 | 628
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|Спор сводится к одному вопросу: обладало ли интервью достаточной общественной значимостью для того, чтобы быть опубликованным вопреки всем вышеперечисленным сомнениям?
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|Забавно, что никто из яблочного Бюро не спросил Ройзмана, выдвинет ли он партийцев в сенаторы, в случае регистрации.
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|21.06 |
| Екатерина Винокурова
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|У меня дежавю с 80-ми: власть сильна, но упускает повестку. Медленно, но верно. А с ней - и страну.
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|15.06 |
| Николай Миронов
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|Прокуратура предупреждает людей об опасности гуляний на Тверской, где мэрия Москвы объявила 12 июня народные гулянья. Так выглядит паника.
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|12.06 |
| _U_R_I_c
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|Если нынешние проблемы банковских платежей связаны с дырой Роскомнадзора - мне очень интересно, что будет дальше.
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|9.06 |
| Максим Кононенко
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|Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно.
Ясен пень.
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|27.05 |
| Виктория Иноземцева
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|Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты.
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|27.05 |
| Sergey Kalvarskiy
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