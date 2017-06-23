Какое же унылое говно этот Tatler. Залез туда и увидел репортаж с дорогой свадьбы рэпера «Мот». Вроде ничего особенного, арендованный ресторан-дворец в Подмосковье, платье за полмиллиона, но… почему в тексте нет ни слова, что «молодых» поздравлял Андрей Воробьев, а папа рэпера «Мот» - это сопредседатель регионального штаба ОНФ в Подмосковье, Алексей Малый.



http://www.tatler.ru/vash_vihod/430119_ah_eta_svadba_reper_mot_zhenilsya_na_krasavitsemodeli_marii.php#p=430147



