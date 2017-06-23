В ОВД Китай-город почти сразу приехал наряд психиатров. В рапорте полицейские написали, что я бегала по красной площади и врезалась в людей.



-Вы в какой реальности находитесь? Той -или этой?



- Вам кажется, что нарушать общественные нормы, так вторгаясь в них - это нормально?



- Как можно на ощупь двигаться? Вы наносите вред окружающим, вы понимаете это?



В тот момент я вспомнила, как ребята из ПНИ рассказывали о прохождении медицинских комиссий. Про заярлычивание и невозможность от него убежать. В закрытой комнате. Я оказалась в такой же, только это была допросная ОВД.



Психиатры посмотрели в очки. Там как раз было видео с забором одного из ПНИ.



-А как проект ваш называется? Я запишу в свой бланк.



После этого они предложили мне подписать добровольное заявление на госпитализацию. Я отказалась. Так мы поехали в 3 психбольницу.



- Ты будешь обмываться? , - в приемном отделении психбольницы меня завели в ванную, тут же переодели в казенную форму - мужские шлепки, ночнушка, цветастый халат. В таком же виде отправили на беседу с врачом.

Я ему полностью описала концепцию акции.



- Вы согласны, что вышли за рамки общественных норм?



- По рапорту полицейских, -говорю, наверное действительно вышла.



- Я вас понимаю. Я сам человек творческий, пишу стихи, арт-терапией занимаюсь. Но границы переходить не надо. А состава для госпитализации я не увидел.



- И что, обратно переодевать?, -сотрудники, что привезли меня из ОВД, пожали плечами. Они перешептывались, что этого врача сегодня видели впервые.



