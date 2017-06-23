|В ОВД Китай-город за мной приехал наряд психиатров
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23.06 10:48 | 447
|В ОВД Китай-город почти сразу приехал наряд психиатров. В рапорте полицейские написали, что я бегала по красной площади и врезалась в людей.
-Вы в какой реальности находитесь? Той -или этой?
- Вам кажется, что нарушать общественные нормы, так вторгаясь в них - это нормально?
- Как можно на ощупь двигаться? Вы наносите вред окружающим, вы понимаете это?
В тот момент я вспомнила, как ребята из ПНИ рассказывали о прохождении медицинских комиссий. Про заярлычивание и невозможность от него убежать. В закрытой комнате. Я оказалась в такой же, только это была допросная ОВД.
Психиатры посмотрели в очки. Там как раз было видео с забором одного из ПНИ.
-А как проект ваш называется? Я запишу в свой бланк.
После этого они предложили мне подписать добровольное заявление на госпитализацию. Я отказалась. Так мы поехали в 3 психбольницу.
- Ты будешь обмываться? , - в приемном отделении психбольницы меня завели в ванную, тут же переодели в казенную форму - мужские шлепки, ночнушка, цветастый халат. В таком же виде отправили на беседу с врачом.
Я ему полностью описала концепцию акции.
- Вы согласны, что вышли за рамки общественных норм?
- По рапорту полицейских, -говорю, наверное действительно вышла.
- Я вас понимаю. Я сам человек творческий, пишу стихи, арт-терапией занимаюсь. Но границы переходить не надо. А состава для госпитализации я не увидел.
- И что, обратно переодевать?, -сотрудники, что привезли меня из ОВД, пожали плечами. Они перешептывались, что этого врача сегодня видели впервые.
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