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"Нелюбовь" Звягинцева
11.06 число просмотров 2354 число записей 8
 
Выборы в Великобритании
9.06 число просмотров 1229 число записей 3
 
Блогеры против: Аэрофлот
3.06 число просмотров 36159 число записей 101
 
Ураган в Москве
2.06 число просмотров 2674 число записей 7
 
Премия GQ
2.06 число просмотров 1584 число записей 5
 
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Ребенок задержан за чтение стихов Шекспира
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Пятнадцатая линия
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СИЗО "Бутырка": перелимит 40 процентов
СИЗО "Бутырка": перелимит 40 процентов
Eva Merkacheva
22.06 17:19 |  число просмотров 639
Очень интересное мироощущение после сегодняшнего посещения легендарного СИЗО "Бутырка". Перелимит 40 процентов (по другим изоляторам такая же ситуация, если не хуже: в женском больше 50, в Матросской тишине - больше 70, заключённые шутят: "А на свободе хоть кто-то остался?"). Так вот в очередной камере встречаю главу юридической фирмы. И он, юрист с огромным стажем (!), мне неожиданно так: "Лучше плыть по течению: признаться хоть в чем-то. Тогда и Следователь доволен, и Судья. Быстренько отсудят, дадут минимум, а там в колонию и по УДО. А если ты упёрся, борешься за невиновность, то будешь сначала в СИЗО сидеть и сидеть, потом судиться год, а в конце срок максимальный получишь. Такова юридическая практика". Я с этим в корне не согласна. Но констатирую: все больше и больше заключённых готовы признаться в чем угодно только поскорее все закончилось. А тех, кто борется до конца, все меньше, но если бы не они... Низкий им поклон, в том числе от тех, кто сам сдался.

Фото Меркачёвы Евы.

Фото Меркачёвы Евы.
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Посты дня
Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России?
blogDurov    23.06 15:32 |  число просмотров 90
Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram
 
Репортаж с дорогой свадьбы рэпера «Мот»
blogПостправда    23.06 12:43 |  число просмотров 336
Репортаж с дорогой свадьбы рэпера «Мот» В тексте нет ни слова, что "молодых" поздравлял Андрей Воробьев, а папа рэпера "Мот" - это сопредседатель регионального штаба ОНФ в Подмосковье, Алексей Малый
 
В ОВД Китай-город за мной приехал наряд психиатров
blogEkaterina Nenasheva    23.06 10:48 |  число просмотров 445
В ОВД Китай-город за мной приехал наряд психиатров После этого они предложили мне подписать добровольное заявление на госпитализацию. Я отказалась. Так мы поехали в 3 психбольницу
 
Рушатся огромные 20 метровые деревья, которым по 50 лет
blogKonstantin Galat    22.06 17:10 |  число просмотров 708
Рушатся огромные 20 метровые деревья, которым по 50 лет У моего дома на Ленинском, на Вавилова 54 напротив Дарвиновского музея, почти в центре Москвы валят лес - 50 летние большие деревья. Причем валят, в ускоренном порядке, с десятками бензопил и множеством рабочих и техники
 
Я очень надеюсь, что это мой последний пост по этой теме
blogSergey Gurkin    22.06 16:32 |  число просмотров 628
Я очень надеюсь, что это мой последний пост по этой теме Спор сводится к одному вопросу: обладало ли интервью достаточной общественной значимостью для того, чтобы быть опубликованным вопреки всем вышеперечисленным сомнениям?
 
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Цитаты дня
" Забавно, что никто из яблочного Бюро не спросил Ройзмана, выдвинет ли он партийцев в сенаторы, в случае регистрации. "
21.06 |
blog Екатерина Винокурова
" У меня дежавю с 80-ми: власть сильна, но упускает повестку. Медленно, но верно. А с ней - и страну. "
15.06 |
blog Николай Миронов
" Прокуратура предупреждает людей об опасности гуляний на Тверской, где мэрия Москвы объявила 12 июня народные гулянья. Так выглядит паника. "
12.06 |
blog _U_R_I_c
" Если нынешние проблемы банковских платежей связаны с дырой Роскомнадзора - мне очень интересно, что будет дальше. "
9.06 |
blog Максим Кононенко
" Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно. Ясен пень. "
27.05 |
blog Виктория Иноземцева
" Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты. "
27.05 |
blog Sergey Kalvarskiy
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Статьи дня
Ходорковский рассказал DW о выборах президента, уличных протестах и "русском мире"
Инго Маннтойфель  21.06 20:57 |  число просмотров 290
Ходорковский рассказал DW о выборах президента, уличных протестах и "русском мире" Основатель "Открытой России" и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в интервью главному редактору русской редакции DW Инго Маннтойфелю рассказал о том, каким видит будущее России и наилучший сценарий смены власти в стране
Путин против уточки: почему план кампании 2018 года уже устарел
Константин Гаазе  16.06 11:11 |  число просмотров 1341
Путин против уточки: почему план кампании 2018 года уже устарел План избирательной кампании 2018 года уже устарел. Он еще не написан, не придуман, не сверстан, не обсчитан, но он уже устарел. Понятно одно. Победы не будет.
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События
Питерский форум-2017
4.06 |  число просмотров 3536
Питерский форум-2017
1-3 июня проходит Петербургский международный экономический форум, собравший чиновников, бизнесменов и журналистов. Блогеры делятся наблюдениями за форумом
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Кино
"Нелюбовь" Звягинцева
11.06 |  число просмотров 2354
"Нелюбовь" Звягинцева
Фильм "Нелюбовь" режиссера Звягинцева о пропавшем ребенке пары москвичей, переживающей развод, получил приз жюри Каннского кинофестиваля
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 5037
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Запрет Telegram
23.06 |  число просмотров 3101
Запрет Telegram
Блогеры обсуждают слухи о скорой блокировке ставшего популярным в России мессенджера Telegram. Администраторы ряда российских Telegram-каналов в свою очередь обратились к Павлу Дурову с петицией, в которой просят его не допустить блокировки сервиса в России
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Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 2652
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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