СИЗО "Бутырка": перелимит 40 процентов Eva Merkacheva 639 22.06 17:19 |639 Очень интересное мироощущение после сегодняшнего посещения легендарного СИЗО "Бутырка". Перелимит 40 процентов (по другим изоляторам такая же ситуация, если не хуже: в женском больше 50, в Матросской тишине - больше 70, заключённые шутят: "А на свободе хоть кто-то остался?"). Так вот в очередной камере встречаю главу юридической фирмы. И он, юрист с огромным стажем (!), мне неожиданно так: "Лучше плыть по течению: признаться хоть в чем-то. Тогда и Следователь доволен, и Судья. Быстренько отсудят, дадут минимум, а там в колонию и по УДО. А если ты упёрся, борешься за невиновность, то будешь сначала в СИЗО сидеть и сидеть, потом судиться год, а в конце срок максимальный получишь. Такова юридическая практика". Я с этим в корне не согласна. Но констатирую: все больше и больше заключённых готовы признаться в чем угодно только поскорее все закончилось. А тех, кто борется до конца, все меньше, но если бы не они... Низкий им поклон, в том числе от тех, кто сам сдался.







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