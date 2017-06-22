Друзья! SOS!

Я по жизни далек от походов на митинги и войны с ветряными мельницами, но - у моего дома на Ленинском, на Вавилова 54 напротив Дарвиновского музея, почти в центре Москвы валят лес - 50 летние большие деревья. Причем валят, в ускоренном порядке, с десятками бензопил и множеством рабочих и техники – начали подло – НОЧЬЮ и к утру уже завалили и разделали больше 50 огромных деревьев - ясеней, кленов, берез, торполей и лиственниц, которые жители района высаживали еще в 60 и 70-е годы.

Еще в пятницу ночью я шел через этот парк домой, в субботу рано утром, когда город пуст и все на дачах, за несколько часов по всему периметру парка появился забор и охрана. И прошлой ночью начали валить деревья.

Два года сбора подписей жителей района, обещаний мэрии и депутатов ни к чему не привели. И появится здесь ни какой то нужный городу социальный объект - обещанный мэрией садик и сквер, а очередной понтовый жилой дом...

Я это пишу, потому, что настолько чудовищно и вандально это все сегодня утром выглядело, когда в любимом дворе одновременно рушатся огромные 20 метровые деревья, которым по 50 лет. Как будто где-то на лесоповале в тайге, а не в центре Москвы. И стоят вокруг забора бабушки со слезами на глазах и не верят. И наряд милиции, который вызвали люди, только разводит руками и тоже похоже не верит своим глазам - типа есть все документы на стройку и вырубку. Кто выдал эти документы, кто подписывал?? Очевидно, что это обман и преступление.

Но, деревьев и парка уже не вернуть(((



















