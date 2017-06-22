Только что вернулся домой, после дачи всех объяснений и написания заявлений (пожарным и следователям). Время около 4 утра (вспомнилось, что в этот день и время фашистская Германия напала на Россию). Поджог моей машины произошел около 00.40. Представляю, что завтра (т.е. уже сегодня) мне будет звонить много людей: знакомые и журналисты. Каждый раз вспоминать и проговаривать, как это произошло – нет никакого желания, извините, это не та ситуация, которую хочется проговаривать снова и снова. Копил на машину больше двух лет и приобрел ее лишь 3 месяца назад, только поменял масло и починил подвеску. Решил описать все в посте, чтоб не было вопросов. Если будете публиковать информацию из блога, не забывайте ставить активную ссылку. И так, что произошло: в 19 часов припарковал машину, примерно в 00.40 запищал брелок сигнализации (сигнализация с обратной связью). Выглянул с балкона, увидел, что горит левая передняя часть машины (со стороны водителя капот-колесо). Позвонил сразу пожарным (там уже были в курсе), выбежал с ведром воды, потом продолжал тушить водой из лужи, минут через 5 подъехали пожарные. Есть свидетель поджога, поэтому я могу утверждать, что это был именно поджог, данные свидетеля и его слова записаны на диктофон. Заявление с требованием найти виновного в поджоге и привлечь его к уголовной ответственности написано, объяснения даны, сотрудники полиции искали следы преступника с собакой (что нашли – тайна следствия), эксперты осмотрели место происшествия, изъяли улики. Из-за медлительности сотрудников полиции, которые приехали минут через 20 после возгорания, преступника не удалось взять по горячим следам. Была ли эта медлительность умышленной или случайной – остается лишь догадываться. Связываю ли я поджог с открытием штаба Навального? В совпадения я уже много лет не верю. 21 июня мы начали работу штаба Навального в Кирове и этим же вечером мне поджигают машину. Скажется ли происшествие на работе штаба? – нет, не скажется, штаб будет работать в прежнем режиме. Скажется ли происшествие на моей деятельности в ОНК? – нет, не скажется, я буду продолжать защищать права преступников, задержанных и подозреваемых. Преступники должны получить наказание, но в виде лишения свободы, а не пыток и жестокого обращения. ps: погуглил про поджоги машин в Кирове. Вывод печальный, даже факты поджога пытаются списать на проводку. Вот материал портала городкиров в марте этого года http://gorodkirov.ru/content/article/video-avtomobili-na-parkovke-v-kirove-podozhgli-20170320-0910/