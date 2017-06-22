Друзья, мы снова открываем набор зявок на наши арт-резиденции для художников из Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа. Программа арт-резиденций Пражского гражданского центра позволяет иллюстраторам, аниматорам и комиксистам провести 6 недель в Праге, работая над проектом в партнёрстве с некоммерческой организацией или активистской группой. Наши резиденты рисовали, например, мультфильмы о налоговом законодательстве в Беларуси, комиксы о политических судебных процессах в России, серию иллюстраций о конфликте на востоке Украины и настольную игру для тренингов о гендере в Кыргызстане.

Обратите внимание, что это не совсем обычная арт-езиденция, её цель - проложить мостик из мира коммерческих художников в мир гражданских инициатив. Существует немало прекрасных иллюстраторов и аниматоров, которым хочется рисовать не только танцующие кукурузные хлопья, но и что-нибудь социально важное. Но они не знают, что именно это могло быть, и кому такое надо. А мы - знаем. Мы знаем замечательные, независимые, профессиональные общественные организации, которым очень нужен хороший художник - только они пока не смогли его найти. На наших резиденциям мы помогаем художникам встретиться с общественными активистами и сделать что-нибудь очень полезное вместе.

Ближайший сезон резиденций - с 20 автуста по 6 октября. Потом будет ещё одна, осенью. Подробная информация и форма заявки - у нас на сайте. Дедлайн для заявок близко, 1 июля. Можно репостнуть.

http://praguecivilsociety.org/innovatio…/art-residencies-ru/

PS: Если вы заполняли заявку на предыдущий сезон резиденций, и мы вам ответили, что она отложена - так и есть, мы про вас помним, ещё раз заполнять заявку не надо.



