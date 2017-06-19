Что мы требуем от "Аэрофлота" Alena Popova 635 19.06 18:38 |635



Если Вы не слышали, в чем дело, то коротко описала



Мы с Мариной собираемся нашим



Как помочь?

Если Вы согласны с нами, что дискриминация недопустима только потому, что твой размер, возраст кому-то не нравится, то подписывайте и распространяйте петицию.



https://www.change.org/p/ членам-совета-директоров-па о-аэрофлот-прекратить-диск риминацию-по-признакам-вне шности-и-возраста-в-пао-аэ рофлот



Что мы требуем в ней:



1. Восстановить положение стюардесс Аэрофлота, которые подверглись дискриминации в силу возраста (за 40 лет) и размера одежды (больше 48 размера)

2. Принести ПУБЛИЧНОЕ ИЗВИНЕНИЕ работницам трудового коллектива Аэрофлота от лица Совета директоров и Генерального директора ПАО "Аэрофлот" Савельева лично

3. Снять с поста генерального директора Савельева В.Г. в связи с профнепригодностью (несоблюдение законов РФ, допущение и пропаганда дискриминации в сфере труда)

4. Прекратить любую пропаганду дискриминации в сфере труда со стороны ПАО "Аэрофлот". Привести внутренние документы Аэрофлота в соответствие с законами РФ, не допуская дискриминацию по внешним данным и возрасту



идимо в индивидуальные представления Савельева о правильных внешних данных, поместили в неофициальный список. Толстых и непрезентабельных. Их перевели на внутренние рейсы и снизили им выплаты. Из нескольких сотен только две из них пошли в суд. Ирину в день 8 марта попросили не выходить в салон и не дарить пассажиркам цветы. Она внешне не достаточно для этого хороша. Алле, а я - клиент - хочу, чтобы мне именно Ирина подарила цветы. Вернее, я сама готова ей их подарить - за стаж, опыт и профессионализм. А от #Аэрофлот лично мне цветы не нужны, только извинения за унижение человеческого достоинства. Может быть, в другой раз #Савельеву не понравится цвет моих глаз, размер моей ноги и мне не продадут билет, а? Евгении руководящие мужчины посоветовали делать массаж лица, чтобы подбородок не висел. #Савельев , я когда покупаю билет, я хочу лететь не на модельном агенстве, не на борделе и не на Инстаграме. Я хочу лететь с профессионалами. Не надо пытаться представлять ситуацию с Ириной и Евгенией борьбой полов. Нет, это сопротивления добра и справедливости замшелости отдельно взятого мышления. Хорошо бы начать развиваться. Хорошо бы извиниться перед своими сотрудницами. Евгения и Ирина - красотки".Мы с Мариной собираемся нашим Проект W: сеть взаимопомощи для женщин. поддерживать Ирину и Евгению, а также всех тех женщин, которые борются за свои трудовые права.Как помочь?Если Вы согласны с нами, что дискриминация недопустима только потому, что твой размер, возраст кому-то не нравится, то подписывайте и распространяйте петицию.Что мы требуем в ней:1. Восстановить положение стюардесс Аэрофлота, которые подверглись дискриминации в силу возраста (за 40 лет) и размера одежды (больше 48 размера)2. Принести ПУБЛИЧНОЕ ИЗВИНЕНИЕ работницам трудового коллектива Аэрофлота от лица Совета директоров и Генерального директора ПАО "Аэрофлот" Савельева лично3. Снять с поста генерального директора Савельева В.Г. в связи с профнепригодностью (несоблюдение законов РФ, допущение и пропаганда дискриминации в сфере труда)4. Прекратить любую пропаганду дискриминации в сфере труда со стороны ПАО "Аэрофлот". Привести внутренние документы Аэрофлота в соответствие с законами РФ, не допуская дискриминацию по внешним данным и возрасту Это Евгения и Ирина. Стюардессы Аэрофлота, профессионалы. С благодарностями от компании и людей. Я сама летаю Аэрофлотом и как гражданин и клиент требую, чтобы Аэрофлот прекратил их дискриминацию по признаку внешности и возраста.Если Вы не слышали, в чем дело, то коротко описала Марина Ахмедова : "Сначала всем сотрудницам провели замеры, якобы на пошив новой формы, а потом тех, кто не вписался, в Обсудить в блоге автора