Предложила Лизе Песковой принять участие в моей кампании, а она взяла и не отказалась – после чего мы обменялись контактами. Ее взгляды и риторика оказались вполне адекватными, я ожидала другого. Поэтому решила, что попытка наладить диалог, создать коалицию и найти общие точки – куда продуктивнее, чем пустое хамство. То, что дочь пресс-секретаря президента готова сотрудничать с представителями оппозиции, уже говорит о многом. Это довольно круто и смело в наших реалиях. Люди не несут ответственности за поступки своих родителей, так что не совсем понимаю обвинения в свой адрес. Дмитрию Пескову я при возможности предложила бы ответить за свою ложь перед судом (настоящим судом), и Лиза это знает. А от кампании тем временем уже отрекся один из тех, кто мне сильно помогал. Таке життя. Ну и с первым эфиром меня!













