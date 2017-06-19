Подробно про АД и пытки в петербургских отделениях полиции: (материал радийный, простите за стиль)

Температура в камере в 28-ом отделении полиции на улице Марата была ниже 10 градусов. На шесть человек всего одно одеяло. Людей насильно тащили сдавать отпечатки пальцев. Силовики жонглировали их паспортами. Не кормили, еду давали только тем, кого задержали не на митинге против коррупции. Об этом «Эху» рассказали Дмитрий, который провел две ночи в отделении, он испуган, попросил изменить его голос и не называть настоящее имя:

«Как только мы начали говорить о своих правах, наши условия ухудшили, кормили только тех, кого задержали за митинг, грозили подсадить к буйным. Это ад какой-то. Я даже не представлял, что такое возможно."

При этом полицейские угрожали убийством, об этом рассказал другой задержанный Александр:

«Я пристрелю тебя сейчас – вот что они говорили, когда оружие доставали. То ли сдавали его в ящичек, то ли забирали»

Сейчас Александр находится в больнице с воспалением легких, ему не дали даже куртку, не смотря на то, что он показывал удостоверение об инвалидности. Температура была около 10 градусов тепла. Его сокамерника госпитализировали с обострением язвы. Оно началось из-за того, что ему не давали еду. Причем обоим посоветовали держать язык за зубами, не то хуже будет

В 33-ем отделении задержанные после митинга жалуются о том, что чуть не задохнулись. Полицейские ночью стали травить газом другого буйного задержанного, который никак не был связан с митингом против коррупции. В результате вещество попало в другие камеры, где находились протестующие, об этом рассказала задержанная Наталья Драгилева

"Мне нечем было дышать. Я думала, что задохнусь. Мы стучались в двери. Когда наконец открыли я побежала к маленькому окошку и начала дышать, попросила вызвать скорую. Мне отказали.»

Ночевать задержанным пришлось в подвале. Без матрасов и одеял.

Полиция Петербурга никак не комментирует эту информацию, а депутаты отказались вызывать в парламент главу Петербургского МВД Сергея Умнова, чтобы он отчитался о действиях полиции в связи с акцией против коррупции.







