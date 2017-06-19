Всем привет. Сегодня многие спрашивают, что с нами случилось: постараюсь ответить подробно.

В воскресенье у нас перестал работать один из дата-центров и мы перевели работу сервиса на другие дата-центры, чтобы вы могли пользоваться Яндекс.Такси без сбоев. Тем не менее, сегодня из-за плохой погоды в Москве и высокого спроса, наши серверы, увы, не выдержали нагрузки. В итоге ключевые элементы системы вышли из строя и нам в течение некоторого времени не удавалось восстановить их работу.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы сервис заработал в обычном режиме и постараемся сделать это в ближайшее время. Извините, пожалуйста, за неудобство, и большое спасибо, что остаётесь с нами.