Из неопубликованного Mariya-Luiza Tirmaste 426 16.06 23:43 |426 Из неопубликованного) Речь губернатора Алтая Александра Бердникова для сайта Ъ пришлось отредактировать, изъяв оттуда непечатную лексику. Текст от этого очень потерял( Почитайте без купюр)

"Также в ходе разговора господин Бердников выразил желание уехать в Москву, однако, в ходе беседы сообщил, что президент против этого. «Работа, нах**, все это, я уже устал с вами, дураками, завтра сел, нах**, и уехал в Москву, нах**, и жду этого момента, бл**, чем быстрей, тем лучше, президент пока не отпускает, говорит — работай, нах**, там больше некому в стойле, нах**, держать, все расп**дят, нах**, опять в дерьмо, нах**, народ посадят... «Саш, поработай», - говорит, бл**, еще, нах**, годик, нах**, и я тебя заберу, нах**. А я бы сегодня, нах**, уехал. Отработал 12 лет — хорош, нах**. Потом будете плакать, с*ка, меня вспоминать, сколько сделал для народа, бл**, неблагодарные вы люди», – приводит слова господина Бердникова газета «Листок».

В еще одной записи звучат угрозы в адрес блогера уголовными преследованиями после того, как господин Адарин заявил о желании опубликовать некий компромат на главу республики, на что тот сильно разозлился: «Завтра дам команду силовикам, чтобы тебя порвали немножко. От налоговой до следственного управления ФСБ. Я столько на тебя навешаю, что кровью будешь плакать». Обсудить в блоге автора