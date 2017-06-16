Фантасмагорическая история Методичка 807 16.06 19:26 |807 #нампишут про фантасмагорическую историю, которая произошла с главным бухгалтером "Московского национального инвестиционного банка" (МНИБ). Название его широкому кругу, конечно, не известно. Но банк этот действующий, лицензия у него не отозвана, хотя пару лет назад казалось, что ему крышка, как и многим другим банкам с индустриально-инновационно-промышленным неймингом.



В августе 2015 года в этот банк пришли оперативники Следственного управления УВД по ЮВАО города Москвы. Обыск шел почти 12 часов и за это время, как и полагается, всех сотрудников банка к рабочим местам не допускали. Не долго думая, следователи приказали взломать сейф главного бухгалтера МНИБ и обнаружили там 15 миллионов рублей и 2 тысячи долларов. Деньги приобщили к делу как вещественное законодательство, раскуроченный сейф вручили ошалевшему бухгалтеру и уехали восвояси.



Все бы ничего, только деньги эти бухгалтер в течение 18 лет, что работал в банке, тщательно собирал на квартиру. Дома кэш хранить опасно, и как человек, хорошо знакомый с устойчивостью банковской системы, бухгалтер складировал рубли и доллары в сейфе на рабочем месте.



Шли месяцы. Бухгалтер начал беспокоиться. Он начал заваливать звонками и письменными обращениями полицейских, чтобы ему вернули личные деньги, которые никакого отношения к следственным действиям в отношении его работодателя не имели. Сотрудники УВД на запросы не отвечали.



Тогда бухгалтер стал переживать еще сильнее. Слезные просьбы о возвращении кровных накоплений ушли в Генпрокуратуру, и тогда следователи все-таки прислали ответ: происхождение денег "не подтверждено финансово-хозяйственными документами". Другими словами, поди докажи, что это твои личные средства, а не преступный обнал в интересах банка.



Скоро исполнится 2 года, как простой бухгалтер заштатного московского банка бодается с МВД. Дело против его банка давно прекращено, и поведение следаков можно объяснить только заботой о несчастном финансисте: они просто ждут снижения цен на недвижимость после сноса хрущевок. Тогда и вернут.

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