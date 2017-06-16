Внимание!!! Плохая новость для иностранных граждан, имеющих РВП!!

Особенно в предверии отпусков!!

7 июня вступили в силу поправки к ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", согласно которым все иностранные граждане и лица без гражданства, получишие РВП, теперь выезжают и въезжают в РФ на основании не только на основании документов, удостоверяющих личность, но и ВИЗЫ (!!!) временно проживающего лица (если иное не предусмотрено международным договором, действующим ФЗ или указом Президента).

То есть, если вы имеете РВП и хотите поехать куда-то отдохнуть или домой, то у вас должна быть виза. В противном случае вы будете иметь проблемы с пограничниками, штраф и далеко идущие последствия, вплоть до аннулирования РВП (при наличии 2-х привлечений к административной ответственности в течение года за нарушение режима пребывания в РФ).

Будьте внимательны!