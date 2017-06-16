Что за "выездные визы" для иностранцев из России? Anna Mongayt 491 16.06 18:31 |491 сегодня мы улетали в Испанию на каникулы. Мы с Сережей , дети и наша новая грузинская няня. Грузинскую няню я завела с умыслом- они теперь по Европе путешествуют без визы. Няня очень ждала Путешествие. В Домодедово пришла в самом красивом макияже. На паспортном контроле няню морозили 30 минут, потом увели куда-то в комнату пыток, куда обычно ведут граждан Исламского Государства. Оказалось, теперь все иностранцы , получившие в России вид на жительство или долгосрочное право на работу, для выезда за ее пределы обязаны получать "Выездные визы"!

настоящие . как в СССР. Тоесть все эти шенгенские безвизовые грузины, украинцы и молдаване, легально работающие в России, обязаны получать у нее разрешение, например, чтобы сьездить домой. Из комнаты пыток к нам вышел Человек, которые не только не отпустил нашу няню с нами в Испанию, но и обязал ее заплатить 2 000 рублей штрафа за то, что она явилась без выездной визы на паспортный контроль "не информированная". Выездные визы ввели якобы 10 дней назад( в комментариях пишут, что чуть ли не 15 лет назад)). О них никто не знает. Но уже можно брать штраф. Делают их 20 дней, нужно собирать сложный "пакет документов". Как в Англию. На наши возмущенные вопли, Человек сказал , что все что здесь происходит записывается на видео и "попробуйте еще поспорить , мы продолжим тогда с вами!" Дети рыдали. Понурую няню отправили куда-то в мир штрафов и унижений, обратно в Россию, которую она обязана полюбить не выезжая.

У меня вопрос: Зачем государству выездные визы? Они пополнят бюджет? Укрепят безопасность? Или все-таки только унижение людей маленьких и зависимых- тех, кто не найдет по срочному контаков в миде или в погранслужбе Домодедово? и зачем их мучать ? в чем, блинклинтон, сверхзадача? Обсудить в блоге автора