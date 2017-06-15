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Больная раком девочка задала Путину неудобный вопрос
Больная раком девочка задала Путину неудобный вопрос
burckina-new
15.06 19:21 |  число просмотров 531
Из всего нынешнего многочасового марафона "Путин - народ" меня больше всего зацепил вопрос девочки из города Апатиты Мурманской области, смертельно больной раком в 4-й стадии:

Умирающая девочка из умирающего города, где закрыли, судя по ее вопросу, все поликлиники и больницы. И вот она обращается к человеку, ответственному* за все это, включая ее смертельную болезнь, с просьбой вернуть медицинские учреждения в свой город. На что Путин ей цинично ответил, что "проблемы с медициной есть везде", но лично ей обещал помочь. Рассказал еще про своего папу, которого "проклятый" совесткий режим спас от рака.

Да, проблемы есть везде, но конкретно эта проблема с тысячами закрытых по всей стране больниц и поликлиник возникла в России при Владимире Путине и благодаря его социально-экономической политике, когда сотни городов остались без промышленных предприятий, а тысячи населенных пунктов остались без жизненно необходимых социальных объектов.

Вот сухая официальная статистика только по медицинским учреждениям:
больницы-поликлиники
Росстат, если что.

К 2015 году больниц в стране осталось всего 5,4 тыс, а в 2000 году их было 10,7. Сокращение в 2 раза. Поликлиник было 21,3 тыс, а сейчас 18,6.

* - Путин несет за это полную отвественность, т.к. каждый государственный деятель его масштаба волей или неволей, но является убийцей или спасителем тысяч, а то и миллионов людей, когда решает вести ту или иную политику. Путин сознательно выбрал политику продолжения, начатой еще при Ельцине, политики утилизации России, которая в итоге к 2016 году сократила жизнь порядка 13 миллионам россиян. Убила, если говорить прямо. Ибо такова сверхсмертность относительно смертности советских 80-х годов и нынешней европейской смертности. Сократила, как и этой девочке, в том числе через закрытие "лишней" социалки в городах и селах России.

До кучи еще удручающая статистика.
Индекс-показателей-в-сфере-здравоохранения-материнства-и-детства-(1990-г.-=-100%)-роддома

Для полноты картины динамика заболеваемости детей в России с 1990 года:
Заболеваемость-детей-в-возрасте-0-14-лет-по-основным-классам-болезней-в-1990-2014-гг.

строительство-социальных-учереждений-1990-2014
Росстат.

Сполшная краснота говорит нам массовом ухудшении дел в социальной и медицинской сфере после 1991 года.

Но девочка пусть не отчаивается, ведь "всех лекарств сильнее молитва". А теперь, благодаря Путину, есть где за нее помолиться, ведь церквей стало в два раза больше, чем поликлиник и в пять раз больше, чем больниц:
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