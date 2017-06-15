Без шума и пыли сегодня во втором чтении принят законопроект, который позволяет засекречивать информацию о владении недвижимостью, коммерческими компаниями лицами, которые находятся под государственной охраной, а также членами их семей.

Что это означает:

На практике это будет означать, что из всех публичных реестров будет исключена любая информация о Президенте, премьер-министре, Генпрокуроре, руководителе СК, спикерах обоих палат парламента и председателях Верховного и Конституционного суда, а также информация о членах их семей.

Что не так в этом законопроекте:

1. Понятие члена семьи на законодательном уровне не отрегулировано, а значит закон могут применять произвольно, исключая информацию из публичных реестров хоть о двоюродных племянниках высокопоставленных чиновников.

2. Под государственную охрану подпадают не только высокопоставленные чиновники. Фактически госохраной пользуется тот же Патриарх Кирилл. Сам перечень лиц, находящихся под госохраной является тайной. Надо помнить, что лицо может быть включено в список лиц находящихся под госохраной по распоряжению Президента. Сколько таких распоряжений о предоставлении госохраны, естественно никто не знает.

3. С точки зрения общественного контроля сокращаются возможности для антикоррупционного мониторинга за лицами, находящимися на высокопоставленных постах. Речь идёт не только о гражданских расследованиях, но и государственных органах власти, которые также пользуются информацией из этих же государственных реестров, откуда будет исключена информация.

Самое интересное, что публичного обсуждения этой инициативы нигде не было. В первой редакции законопроекта ничего про "защиту персональных данных лиц, находящихся под госохраной" не сообщалось. После прохождения в Госдуму законопроект тихо дополнили этой формулировкой, которая позволяет засекречивать информацию об имуществе высокопоставленных чиновников. Страх того, что об имуществе и активах чиновников узнают из очередного антикоррупционного расследования уже ощущается на физическом уровне.