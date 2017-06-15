|Без шума и пыли
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15.06 18:33 | 287
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Без шума и пыли сегодня во втором чтении принят законопроект, который позволяет засекречивать информацию о владении недвижимостью, коммерческими компаниями лицами, которые находятся под государственной охраной, а также членами их семей.
Что это означает:
Что не так в этом законопроекте:
2. Под государственную охрану подпадают не только высокопоставленные чиновники. Фактически госохраной пользуется тот же Патриарх Кирилл. Сам перечень лиц, находящихся под госохраной является тайной. Надо помнить, что лицо может быть включено в список лиц находящихся под госохраной по распоряжению Президента. Сколько таких распоряжений о предоставлении госохраны, естественно никто не знает.
3. С точки зрения общественного контроля сокращаются возможности для антикоррупционного мониторинга за лицами, находящимися на высокопоставленных постах. Речь идёт не только о гражданских расследованиях, но и государственных органах власти, которые также пользуются информацией из этих же государственных реестров, откуда будет исключена информация.
Самое интересное, что публичного обсуждения этой инициативы нигде не было. В первой редакции законопроекта ничего про "защиту персональных данных лиц, находящихся под госохраной" не сообщалось. После прохождения в Госдуму законопроект тихо дополнили этой формулировкой, которая позволяет засекречивать информацию об имуществе высокопоставленных чиновников. Страх того, что об имуществе и активах чиновников узнают из очередного антикоррупционного расследования уже ощущается на физическом уровне.Источник:
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=99654-7&02
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