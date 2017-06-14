|Демократия по-собянински
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14.06 23:42 | 267
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Позвонила одна знакомая, работающая рекрутером в одном из московских РR-агенств, сотрудничающих с Правительством Москвы.
У них кадровый кризис.
Короче, подработка.
Требуются мужчины и женщины 30 - 60 лет.
Надо быть готовым подъехать в определенный район Москвы в центр, во время, согласованное с бригадиром и дать интервью каналу Москва-24, по теме и в "разрезе", который даст редактор.
Предварительно репетиция в микроавтобусе.
Вот так.
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