Позвонила одна знакомая, работающая рекрутером в одном из московских РR-агенств, сотрудничающих с Правительством Москвы.

У них кадровый кризис.

Видимо от холода московского все кадры на юга сбежали.

Короче, подработка.

Требуются мужчины и женщины 30 - 60 лет.

Надо быть готовым подъехать в определенный район Москвы в центр, во время, согласованное с бригадиром и дать интервью каналу Москва-24, по теме и в "разрезе", который даст редактор.

Предварительно репетиция в микроавтобусе.

За все про все за 15 - 20 минут работы - 500 рублей + карточка на две поездки на метро... :)

Вот так.

Демократия по-собянински.