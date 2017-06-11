История в Кратово, продолжавшаяся более 7 часов, мягко говоря, удивляет Незыгарь 795 11.06 11:23 |795 История в Кратово, продолжавшаяся более 7 часов, мягко говоря удивляет. Кратовский стрелок словно некий бэтман воюет с целым отрядом спецназа Росгвардии и полиции, ранит 4 бойцов, да еще и прорывается через заслоны силовиков. Требуется участие самого министра внутренних дел Колокольцева, главы ГУ МВД по Московской области Виктора Паукова, старших офицеров Росгвардии для ликвидации преступника. Страшно сказать, а если бы было десять таких Зенковых - то надо было всю дивизию Дзержинского пригонять?

В свете кратовской истории (да и истории в Тверской области) справедливо возникают вопросы - а Росгвардия действительно хоть как-то контролирует оборот оружия среди граждан, владеет и работает как-то с информацией о проблемных товарищах (особенно с историей службы в силовых органах и служивших в горячих точках), имеющих это оружие; снова и снова- где работа участковых инспекторов в системе МВД.

И,конечно, то что в Раменском решили не отменять день города - это чудесный пример "плевали мы на вашу безопасность".

Обсудить в блоге автора