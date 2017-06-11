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Блогеры против: Аэрофлот
3.06 число просмотров 35690 число записей 101
 
Премия GQ
2.06 число просмотров 1337 число записей 5
 
Ребенок задержан за чтение стихов Шекспира
29.05 число просмотров 2931 число записей 20
 
Обыск в "Гоголь-центре"
25.05 число просмотров 2877 число записей 18
 
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25.05 число просмотров 5439 число записей 16
 
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Видеоблогер Алишер Усманов
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Ребенок задержан за чтение стихов Шекспира
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Обыск в "Гоголь-центре"
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Запрет Telegram
19.05 число просмотров 2586 число записей 8
 
Саша в Госдуме
23.05 число просмотров 2539 число записей 5
 
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История в Кратово, продолжавшаяся более 7 часов, мягко говоря, удивляет
История в Кратово, продолжавшаяся более 7 часов, мягко говоря, удивляет
Незыгарь
11.06 11:23 |  число просмотров 795
История в Кратово, продолжавшаяся более 7 часов, мягко говоря удивляет.   Кратовский стрелок словно некий бэтман воюет с целым отрядом спецназа Росгвардии и полиции, ранит 4 бойцов, да еще и прорывается через заслоны силовиков.  Требуется участие самого министра внутренних дел Колокольцева, главы ГУ МВД по Московской области Виктора Паукова, старших офицеров Росгвардии для ликвидации преступника. Страшно сказать, а если бы было десять таких Зенковых - то надо было всю дивизию Дзержинского пригонять?
В свете кратовской истории (да и истории в Тверской области)  справедливо возникают вопросы - а Росгвардия действительно хоть как-то контролирует оборот оружия среди граждан, владеет и работает как-то с информацией о проблемных товарищах (особенно с историей службы в силовых органах и служивших в горячих точках), имеющих это оружие;  снова и снова- где работа участковых инспекторов в системе МВД.
И,конечно, то что в Раменском решили не отменять день города - это чудесный пример "плевали мы на вашу безопасность".
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Посты дня
Скорее мы вас посадим, а не Димона
blogNavalny    11.06 11:05 |  число просмотров 619
Скорее мы вас посадим, а не Димона Это они так посмеиваются над нами. Наверное, сам Чайка придумал. Или его сын Артём — российский миллиардер. Или его сын Игорь — другой российский миллиардер.
 
Теперь есть риски лично для Димы
blogMikhail Amelkin    9.06 22:27 |  число просмотров 1080
Теперь есть риски лично для Димы Вчера в Тионе прошли обыски. Задержан Дима Трубицын, основатель и идейный вдохновитель компании.
 
Вчера позвонили из полиции насчет сына
bloggmichailov    9.06 10:50 |  число просмотров 1509
Вчера позвонили из полиции насчет сына Предупредили, чтобы он не ходил на митинг Навального, 12 июня. Иначе его ждет плохая характеристика при поступлении в колледж. Вы совсем охренели?
 
Пока команды от начальства не было
blogSerguei Parkhomenko    8.06 23:37 |  число просмотров 1342
Пока команды от начальства не было Разумеется, рано или поздно Дума с Советом Федерации докатятся и до полного идиотизма, которого все от них обреченно ждут, - то есть до признания «иностранными агентами» живых людей
 
Как КГБ прошляпил распад СССР
blogВиталий Шушкевич    6.06 19:41 |  число просмотров 2578
Как КГБ прошляпил распад СССР Захожу после этого забрать загран, а там опер по особо важным делам сидит, предлагает сигарету моей марки и поговорить с ним по-человечески
 
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Как КГБ прошляпил распад СССР
blogВиталий Шушкевич    6.06 19:41 |  число просмотров 2578
Как КГБ прошляпил распад СССР Захожу после этого забрать загран, а там опер по особо важным делам сидит, предлагает сигарету моей марки и поговорить с ним по-человечески
 
О причинах кампании по посадкам губернаторов
blogAlexander Kynev    6.06 08:53 |  число просмотров 2171
О причинах кампании по посадкам губернаторов Вместо "квазисдержек и противовесов" полная деморализация системы управления в принципе
 
Почти фильм Гая Ричи
blogexodus_media    5.06 09:48 |  число просмотров 2499
Почти фильм Гая Ричи Прочитал про покушение на Адама Осмаева и нахожусь под большим впечатлением. Как и в случае с Вороненковым, организаторы не стали обеспечивать исполнителя оперативной информацией и отправили на верную смерть.
 
Цитаты дня
" Если нынешние проблемы банковских платежей связаны с дырой Роскомнадзора - мне очень интересно, что будет дальше. "
9.06 |
blog Максим Кононенко
" Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно. Ясен пень. "
27.05 |
blog Виктория Иноземцева
" Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты. "
27.05 |
blog Sergey Kalvarskiy
" Детям Гамлета на улице читать нельзя, режиссёрам делать фестивали нельзя, жить в пятиэтажках нельзя, а ездить и ходить по этому городу невозможно. Какая-то крутая антиутопия. "
27.05 |
blog Anna Kachurovskaya
" На самом деле громоотвод из Усманова получился великолепный. Удар от Медведева отвели. "
25.05 |
blog КСТАТИ!
" К «Гоголь-центру» подъехал автозак и ОМОН. Хотелось бы посмотреть, как доверенное лицо Путина Чулпан Хаматову запихнут в автозак. "
23.05 |
blog Pavel_XII
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Статьи дня
Режим атакует молодежь своей любовью
Сергей Шелин  10.06 00:23 |  число просмотров 375
Режим атакует молодежь своей любовью Путинская система открыла для себя, что выросшее при ней поколение не очень-то ей симпатизирует. И ее ответ на это трагикомичен.
Радикализация протеста: как Кремль и оппозиция встречают 12 июня
Александр Морозов  9.06 22:39 |  число просмотров 366
Радикализация протеста: как Кремль и оппозиция встречают 12 июня Власть хорошо готова к полицейскому ответу на всевозможные «оранжевые революции», но упускает более сложные процессы, происходящие в обществе
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События
Чечня без геев
2.05 |  число просмотров 3042
Чечня без геев
Скандал после статьи "Новой газеты" о преследованиях геев в Чечне продолжает развиваться: угрозы поступают и поддержавшим коллег журналистам "Эха Москвы". Следственный комитет сообщил о доследственной проверке угроз и по фактам, изложенным в статьях
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
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Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 4538
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
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Медиа
Запрет Telegram
19.05 |  число просмотров 2586
Запрет Telegram
Блогеры обсуждают слухи о скорой блокировке ставшего популярным в России мессенджера Telegram. Администраторы ряда российских Telegram-каналов в свою очередь обратились к Павлу Дурову с петицией, в которой просят его не допустить блокировки сервиса в России
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Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 2034
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
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