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Теперь есть риски лично для Димы
Теперь есть риски лично для Димы
Mikhail Amelkin
9.06 22:27 |  число просмотров 290

Вчера в Тионе прошли обыски. Задержан Дима Трубицын, основатель и идейный вдохновитель компании.
Это продолжение истории с регистрацией медицинских изделий. Все замечания были исправлены, но дело теперь перешло в другую плоскость - теперь есть риски лично для Димы.
Я знаю Диму со школьных лет. Это прекрасный честный человек с кристальной репутацией. Он сделал многое не только для сотрудников компании, но и для образования, школьников, студентов, для пользователей наших продуктов, для экономики в целом. Он всегда говорит, что докажет, что в России можно и нужно делать успешный технологический бизнес. Делами, а не словами, поддерживать страну и экономику. Он всегда был в стороне от политики, считая, что надо не ныть и жаловаться, а брать и делать.
Я понимаю, что у правовых органов особые правила игры. Сейчас по защите работают профессиональные адвокаты. Что я не понимаю - это задержание. Я не пойму, если на время следствия и доказательства невиновности Димы будет выбрано задержание, как мера пресечения - с моей личной точки зрения это перегиб. Дима не злодей, в это я верю всем сердцем. И задержание - слишком суровая мера пресечения в случае такого честного человека, готового доказывать свою правоту с открытым забралом и прямой спиной.
Чем можно помочь? Сделайте репост, выразив слова поддержки Диме в комментарии к репосту. Расскажите о том, каким вы его знаете. Покажите, что вам не всё равно, что вы озабочены и наблюдаете за ситуацией.
Что НЕ поможет Диме - это крики, ругань власти, предположения и рассуждения на тему происходящего. Прошу этого не делать из уважения к Диме, который сам никогда так не высказывался.

Речь идет сейчас не о судьбе компании, а о судьбе конкретного человека, который никому не причинил зла. Просто поддержите его по-человечески, прошу. Он хороший человек, он никогда не жил "для себя" и до сих пор, даже находясь в изоляторе, намерен продолжить менять мир к лучшему.

Спасибо.

Официальное заявление компании здесь:
https://www.facebook.com/tion.02/posts/1808324789182535
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