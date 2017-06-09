  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Блогеры против: Аэрофлот
3.06 число просмотров 35652 число записей 101
 
Ребенок задержан за чтение стихов Шекспира
29.05 число просмотров 2903 число записей 20
 
Обыск в "Гоголь-центре"
25.05 число просмотров 2853 число записей 18
 
Видеоблогер Алишер Усманов
25.05 число просмотров 5417 число записей 16
 
#ОчередьНаНиколая
23.05 число просмотров 2280 число записей 7
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Видеоблогер Алишер Усманов
25.05 число просмотров 5417 число записей 16
 
Ребенок задержан за чтение стихов Шекспира
29.05 число просмотров 2903 число записей 20
 
Обыск в "Гоголь-центре"
25.05 число просмотров 2853 число записей 18
 
Запрет Telegram
19.05 число просмотров 2566 число записей 8
 
Саша в Госдуме
23.05 число просмотров 2525 число записей 5
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Вчера позвонили из полиции насчет сына
Вчера позвонили из полиции насчет сына
gmichailov
9.06 10:50 |  число просмотров 917

Предупредили, чтобы он не ходил на митинг Навального, 12 июня. Иначе его ждет плохая характеристика при поступлении в колледж. Вы совсем охренели? До сих пор пребываю в некоторой прострации. Никогда не думал, что это коснется меня. Давайте по-порядку...



Звонит сын, рассказывает. Только что звонила классный руководитель и провела беседу с бывшей женой по поводу сына, чтобы он не ходил на митинг Навального в Чебоксарах. Иначе, его могут забрать в полицию и они вынуждены (эта формулировка мне больше всего понравилась) будут написать плохую характеристику при поступлении в колледж.

Сразу замечу, что митинг разрешенный и согласован с администрацией города Чебоксары.

Пытаюсь узнать у него, откуда они узнали, что он хочет пойти. Говорит, что 2 раза заходил в группу в ВКонтакте посвященную митингу 12 июня. Вот эта группа https://vk.com/dimon_chuv. И все, он даже не ставил там отметку, что пойдет на мероприятие.
Выходит, что администрация ВКонтакте направила в полицию все данные о пользователях, кто заходил в эту группу. Они всех проверили, переписали, составили списки по школам и вузам и разослали из директорам.

 А дальше стали вызывать "неблагонадежных" школьников к директору. В моем случае, позвонила классная.


Там по ссылке есть и аудио запись одной беседы школьницы с директриссой. https://vk.com/dimon_chuv?w=wall-142635998_2299

- вы еще не поступили, а вами уже заинтересовались... думайте о своем будущем.
- Навальный никакой...

Что сказать на это? Сыну 16 лет, он сам вправе решать, что хорошо, а что плохо. Он политикой не интересуется, но теперь видно будет. Я никогда не настраивал его и не пытался навязать какие-то взгляды. Он уже взрослые и пусть сам решает. А я уважаю его право на свои взгляды.
Он гражданин России, с паспортом и всеми правами гражданина.
с 16 лет он может согласно Семейного кодекса РФ Ч.2 ст.13 может вступать в брак. В соответствии с П.2 ст.25 ФЗ от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» может получить права на машину.

Получается, начиная с четвертого класса ходить на митинги и концерты "Единой России" это нормально, ходить на демонстрации 1 мая, не просто можно, а нужно. А вот на (еще раз повторю) разрешенный митинг Навального, это уже преступление...

Задавать вопросы власти? Не смей.
Думать и самому решать? Нельзя.
Протестовать против коррупции? Забудь...
Лучше подумай о своем будущем и заткнись..

Неужели вы такие тупые и не понимаете, что тем самым делаете из школьников и молодежи протестный электорат.

Отправляю этот пост, как официальный запрос депутату Госдумы от Чувашии Алене Аршиновой, благо знаком с ней.
Что за беспредел творится? Что за списки "неблагонадежных" школьников? У нас цензура и

UPD. Еще раз повторю, он не далал репост записи, не ставил что пойдет на митинг. Возможно поставил лайк к одной из записей, он сам не помнит. Но напуган и просил не писать, иначе ему дадут плохую характеристику...
Я так понимаю, если бы он сделал репост, то его уже посадили бы?
Обсудить в блоге автора
Посты дня
Теперь есть риски лично для Димы
blogMikhail Amelkin    9.06 22:27 |  число просмотров 289
Теперь есть риски лично для Димы Вчера в Тионе прошли обыски. Задержан Дима Трубицын, основатель и идейный вдохновитель компании.
 
Пока команды от начальства не было
blogSerguei Parkhomenko    8.06 23:37 |  число просмотров 914
Пока команды от начальства не было Разумеется, рано или поздно Дума с Советом Федерации докатятся и до полного идиотизма, которого все от них обреченно ждут, - то есть до признания «иностранными агентами» живых людей
 
Как КГБ прошляпил распад СССР
blogВиталий Шушкевич    6.06 19:41 |  число просмотров 2223
Как КГБ прошляпил распад СССР Захожу после этого забрать загран, а там опер по особо важным делам сидит, предлагает сигарету моей марки и поговорить с ним по-человечески
 
Напишите телеграмму. Поздравьте. Поддержите
blogKatrin Reifert    6.06 19:31 |  число просмотров 1119
Напишите телеграмму. Поздравьте. Поддержите Самочувствие Никиты Юрьевича Белых стабильно, хотя и без улучшений
 
О причинах кампании по посадкам губернаторов
blogAlexander Kynev    6.06 08:53 |  число просмотров 1961
О причинах кампании по посадкам губернаторов Вместо "квазисдержек и противовесов" полная деморализация системы управления в принципе
 
все записи
Выбор редактора
Почти фильм Гая Ричи
blogexodus_media    5.06 09:48 |  число просмотров 2288
Почти фильм Гая Ричи Прочитал про покушение на Адама Осмаева и нахожусь под большим впечатлением. Как и в случае с Вороненковым, организаторы не стали обеспечивать исполнителя оперативной информацией и отправили на верную смерть.
 
Спасибо всем, кто переживал и молился
blogAmina Okueva    2.06 20:42 |  число просмотров 2103
Спасибо всем, кто переживал и молился Состояние Адама тяжёлое, но стабильное. Киллер остановлен мной из наградного оружия
 
Совесть совсем замучила
blogLisa    2.06 16:33 |  число просмотров 2840
Совесть совсем замучила Я - Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства. Это первый текст, который пишу сама. Все остальные заказные
 
Цитаты дня
" Если нынешние проблемы банковских платежей связаны с дырой Роскомнадзора - мне очень интересно, что будет дальше. "
9.06 |
blog Максим Кононенко
" Отец ребенка, который в десять лет знает наизусть "Гамлета", занимается своим ребенком недостаточно. Ясен пень. "
27.05 |
blog Виктория Иноземцева
" Никакие самые страшные бандиты -отморозки в отчаянных, но очень свободных 90х , по моему, не вызывали такого чувства беспомощности, липкого ужаса и безысходности у граждан , как сегодняшние менты. "
27.05 |
blog Sergey Kalvarskiy
" Детям Гамлета на улице читать нельзя, режиссёрам делать фестивали нельзя, жить в пятиэтажках нельзя, а ездить и ходить по этому городу невозможно. Какая-то крутая антиутопия. "
27.05 |
blog Anna Kachurovskaya
" На самом деле громоотвод из Усманова получился великолепный. Удар от Медведева отвели. "
25.05 |
blog КСТАТИ!
" К «Гоголь-центру» подъехал автозак и ОМОН. Хотелось бы посмотреть, как доверенное лицо Путина Чулпан Хаматову запихнут в автозак. "
23.05 |
blog Pavel_XII
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Режим атакует молодежь своей любовью
Сергей Шелин  10.06 00:23 |  число просмотров 50
Режим атакует молодежь своей любовью Путинская система открыла для себя, что выросшее при ней поколение не очень-то ей симпатизирует. И ее ответ на это трагикомичен.
Радикализация протеста: как Кремль и оппозиция встречают 12 июня
Александр Морозов  9.06 22:39 |  число просмотров 82
Радикализация протеста: как Кремль и оппозиция встречают 12 июня Власть хорошо готова к полицейскому ответу на всевозможные «оранжевые революции», но упускает более сложные процессы, происходящие в обществе
все записи
События
Чечня без геев
2.05 |  число просмотров 3013
Чечня без геев
Скандал после статьи "Новой газеты" о преследованиях геев в Чечне продолжает развиваться: угрозы поступают и поддержавшим коллег журналистам "Эха Москвы". Следственный комитет сообщил о доследственной проверке угроз и по фактам, изложенным в статьях
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 2755
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Без Евровидения
23.03 |  число просмотров 4499
Без Евровидения
Служба безопасности Украины запретила въезд Юлие Самойловой. Певица посещала Крым после 2014 года в нарушение украинских законов. Блогеры изначально предсказывали, что Самойлову и конкурс используют для политических интриг. Так и случилось: сразу после решения СБУ в России началась кампания возмущения, а федеральные телеканалы решили не траснлировать Евровидение
все записи
Медиа
Запрет Telegram
19.05 |  число просмотров 2566
Запрет Telegram
Блогеры обсуждают слухи о скорой блокировке ставшего популярным в России мессенджера Telegram. Администраторы ряда российских Telegram-каналов в свою очередь обратились к Павлу Дурову с петицией, в которой просят его не допустить блокировки сервиса в России
все записи
Книги
"Ленин" Данилкина
22.05 |  число просмотров 1988
"Ленин" Данилкина
В соцсетях обсуждают "Ленина" – биографию Владимира Ульянова, написанную Львом Данилкиным
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012