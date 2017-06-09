Вчера позвонили из полиции насчет сына gmichailov 917 9.06 10:50 |917 Предупредили, чтобы он не ходил на митинг Навального, 12 июня. Иначе его ждет плохая характеристика при поступлении в колледж. Вы совсем охренели? До сих пор пребываю в некоторой прострации. Никогда не думал, что это коснется меня. Давайте по-порядку...







Звонит сын, рассказывает. Только что звонила классный руководитель и провела беседу с бывшей женой по поводу сына, чтобы он не ходил на митинг Навального в Чебоксарах. Иначе, его могут забрать в полицию и они вынуждены (эта формулировка мне больше всего понравилась) будут написать плохую характеристику при поступлении в колледж.



Сразу замечу, что митинг разрешенный и согласован с администрацией города Чебоксары.



Пытаюсь узнать у него, откуда они узнали, что он хочет пойти. Говорит, что 2 раза заходил в группу в ВКонтакте посвященную митингу 12 июня. Вот эта группа https://vk.com/dimon_chuv. И все, он даже не ставил там отметку, что пойдет на мероприятие.

Выходит, что администрация ВКонтакте направила в полицию все данные о пользователях, кто заходил в эту группу. Они всех проверили, переписали, составили списки по школам и вузам и разослали из директорам.



А дальше стали вызывать "неблагонадежных" школьников к директору. В моем случае, позвонила классная.





Там по ссылке есть и аудио запись одной беседы школьницы с директриссой. https://vk.com/dimon_chuv?w=wall-1426359 98_2299



- вы еще не поступили, а вами уже заинтересовались... думайте о своем будущем.

- Навальный никакой...



Что сказать на это? Сыну 16 лет, он сам вправе решать, что хорошо, а что плохо. Он политикой не интересуется, но теперь видно будет. Я никогда не настраивал его и не пытался навязать какие-то взгляды. Он уже взрослые и пусть сам решает. А я уважаю его право на свои взгляды.

Он гражданин России, с паспортом и всеми правами гражданина.

с 16 лет он может согласно Семейного кодекса РФ Ч.2 ст.13 может вступать в брак. В соответствии с П.2 ст.25 ФЗ от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» может получить права на машину.



Получается, начиная с четвертого класса ходить на митинги и концерты "Единой России" это нормально, ходить на демонстрации 1 мая, не просто можно, а нужно. А вот на (еще раз повторю) разрешенный митинг Навального, это уже преступление...



Задавать вопросы власти? Не смей.

Думать и самому решать? Нельзя.

Протестовать против коррупции? Забудь...

Лучше подумай о своем будущем и заткнись..



Неужели вы такие тупые и не понимаете, что тем самым делаете из школьников и молодежи протестный электорат.



Отправляю этот пост, как официальный запрос депутату Госдумы от Чувашии Алене Аршиновой, благо знаком с ней.

Что за беспредел творится? Что за списки "неблагонадежных" школьников? У нас цензура и



UPD. Еще раз повторю, он не далал репост записи, не ставил что пойдет на митинг. Возможно поставил лайк к одной из записей, он сам не помнит. Но напуган и просил не писать, иначе ему дадут плохую характеристику...

Я так понимаю, если бы он сделал репост, то его уже посадили бы? Обсудить в блоге автора