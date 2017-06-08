Вчерашние сенаторы, обсуждавшие «меры по защите суверенитета страны», совершенно, конечно, всех задурили.

Вот ТАСС уверенно выдает заголовок - «Россиян, получающих деньги от иностранных государств, могут приравнять к иноагентам». А вслед за ним и ссылаясь на него же, то же самое пишут еще десятки изданий - от «Комсомольской правды» до «Republic’а». Ну и тут какие-то колумнисты рефлекторно и машинально бросаются анализировать вероятность наделения граждан «агентскими функциями».

Между тем в Совете Федерации прозвучало совершенно другое предложение. И точная цитата на этот счет есть и в ТАСС, и в большинстве других изданий, которые на него ссылаются. Только эта фраза такая путаная, такая безграмотная, такая корявая, что разобраться в ее смысле можно разве что с десятого прочтения, и при наличии очень большого желания.

В действительности на сей раз предлагается «Изучить вопрос о возможности внесения изменений в законодательство РФ в части дополнения перечня иностранных источников, получение финансирования из которых является условием признания некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, гражданами Российской Федерации, получающими денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц».

То есть иностранными агентами предлагается признавать не самих частных лиц «граждан Российской Федерации», а опять-таки организации, которые получают финансирование от частных лиц, если те, в свою очередь, получают деньги от иностранных государств и организаций. То есть речь идет как будто бы о случаях передачи финансирования из-за границы в российское НКО через физическое лицо, в качестве посредника.

Разумеется, рано или поздно Дума с Советом Федерации докатятся и до полного идиотизма, которого все от них обреченно ждут, - то есть до признания «иностранными агентами» живых людей. Да и вообще практика применения законодательства об «агентах» такова, что в ней давно уже нет никакой связи между решением о включении в Минюстовский реестр - и реальным получением какого-то финансирования. В официальном списке «иноагентов» полно организаций, которые ничего ни от кого ни из-за какой границы не получали. Или даже таких, у которых нет никакого финансирования вовсе, поскольку это чисто волонтерские организации (например, Екатеринбургский «Мемориал»).

Но тем не менее, аккуратности ради, скажем, что пока инициатива об «агентах-частниках» формально не была предъявлена.

И это не от того, конечно, что кому-то кажется неприличным предлагать такую дикость. А потому, что пока команды от начальства не было: там более решительного случая дожидаются. Вот как из Кремля свистнут - так сразу и.