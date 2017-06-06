Во-первых, хочу высказать свое уважение всем участникам сегодняшнего стихийного шествия против сноса домов. Так держать!

А во-вторых, я сегодня увидел своими глазами, как КГБ прошляпил распад СССР.

В пятницу позвонил мужик, сказал заехать в МФЦ за загранпаспортом. Я обрадовался, встал пораньше, добирался больше часа через перекопанную Москву. Злой уже, полдня потерял и не выспался. 600 рублей отдал за такси, и сразу обратно надо ехать за ту же сумму. Еще времени довольно мало, люди ждут на другом конце города. Думаю, ну ладно, хоть одной зависшей задачей меньше станет, хорошо что наконец-то выбрался. Летом времени не будет совсем.

Поднимаюсь по лестнице, вспоминаю, как мы в это же здание в 2009 приходили подавать подписи для выдвижения в Мосгордуму. На входе сейчас стоит стенд за реновацию в цветах ОНФ. Думаю, ну понятно, кандидаты от мэрии потом рекламу будут делать такую же. Когда же вам всем уже пусто будет, двадцать лет дурачите людей.

Захожу после этого забрать загран, а там опер по особо важным делам сидит, предлагает сигарету моей марки и поговорить с ним по-человечески.

Советский способ застать человека врасплох и расположить к себе.